「見つけた瞬間、迷わずカートイン」【コストコ】ティータイムが映える♡「ケーキ & ワッフル」

ティータイムが華やぐスイーツを探すなら【コストコ】がおすすめ。大容量のお得感が嬉しいのはもちろん、おしゃれな見た目のスイーツは、おうちカフェのクオリティを一気に格上げしてくれるはず。そこで今回は、華やかなティータイムのひとときに食べたい「ケーキ & ワッフル」を紹介します。

このシンプルさがなんだかおしゃれ

「ベルギーバターワッフル 8個入」は、シンプルかつスタンダードなワッフル。@hirokostyle33さんの調べによると1個あたりの重量は90g前後あるらしく、食べ応え十分です。「商品名通り、バターを存分に味わえる、贅沢な仕上がり」とのことなので、バターのコク、生地に混ぜ込まれた砂糖の甘みをバランス良く味わえそう。

アレンジを加えてさらに贅沢感アップ

ベルギーバターワッフルはシンプルなワッフルのため、そのまま食べるのはもちろん、アレンジして食べても相性が良さそう。アイスクリームやホイップを添えたり、冷凍フルーツをトッピングしたり、アレンジ次第でシンプルなワッフルが豪華なスイーツに変身します。チョコソースやカラースプレーを使って華やかにデコレーションするのもおすすめです。

思わず手が伸びる紅茶スイーツ

@costco_hackerさんが「見つけた瞬間、迷わずカートインでした（笑）」とコメントするのは、おしゃれなビジュアルの「アールグレイカップケーキ 8個入」。まるで海外のスイーツショップのショーケースを見ているような、華やかでボリューミーなカップケーキは食べる前からワクワクが止まりません。

見た目も味も少し変わる2種類のトッピング

カップケーキのトッピングは、オレンジピールとアーモンドスライスの2種類。香りや食感がそれぞれ違うので、同じカップケーキをベースにしていても風味には違いを感じられそうです。カップケーキについては、@costco_hackerさんが「生地はしっとり & ふんわりで、シフォンみたいに軽い口当たり。紅茶の香りが優しく広がって、ちょっと幸せになれます」とコメント。上品な見た目と味わいで優雅なティータイムが楽しめます。

ティータイムが映える【コストコ】の「ケーキ & ワッフル」があれば、いつものティータイムも贅沢なひとときに変わるはず。お気に入りの飲み物を用意して、ぜひ一度食べてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hirokostyle33様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる