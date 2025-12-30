¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Ê71¡Ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ò¸«ÀÚ¤ê¡¢Â¬¤ê¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û
¡ÚÁýÅÄ½ÓÌé ¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Û#71
¡Ú¡Ö»þÂå¤ËÄ©¤ó¤ÀÃË¡×²ÃÇ¼ÅµÌÀ¡Û¡Ê70¡Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¿¤ì¡×¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀº¿À¤Îº¬ËÜ¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤
¡¡ºî²È¡¦ÁýÅÄ½ÓÌé»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ¡£³Æ³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÀ¸³¶¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é°ìÂåµ¤òËÂ¤°¸ý½Ò¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î²ÃÇ¼ÅµÌÀ»á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
ÁýÅÄ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤é½½Ê¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈùÌ¯¤À¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢Áªµó¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢Î¾Êý¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àè¿ÊÀ¤È¡¢¼é¤ë¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÎ¾Êý¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÈà½÷¤Ï¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤À¤è¡£»ß¤Þ¤Ã¤¿¤éÂÌÌÜ¡£²¶Åª¤Ê¹Í¤¨¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤Ø¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Á°¤Ø¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ç÷ÎÏ¤¬¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¡£¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏÎÏ¤ÇÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£1ÉÃ¤âÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¹ñ¼«ÂÎ¤òÁ°¤Ø¹Ô¤«¤»¤ë¡£¤½¤³¤ÇÅÓÃæ¤Ç¤³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²¶¤Ï¹½¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Ë¡Î§¤òÇË¤Ã¤¿¤êÀïÁè¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¤«·ÐºÑÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¤«¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÇ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯æì¤¬ÂçÀÚ¤À¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¸Ä¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²¶¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡£ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¤¤¤¤·Á¤Ç¡¢±¦ÍãÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«º¸ÍãÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ã¤Ý¤¤¤ä¤êÊý¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤¿Àè¿ÊÅªÆüËÜ¿Í¤ÈÆüËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Ãú¡¹È¯»ß¤ËËÜµ¤¤Ç¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤È¤â¤ä¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Êº®Íð¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£º®Íð¤¬¤â¤Î¤òÀ¸¤à¤ï¤±¤À¤«¤é¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
º®Íð¤¬Êª¤òÀ¸¤à
²ÃÇ¼¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¡¢»Í¼Î¸ÞÆþ¤È¤«Â¤·¤Æ°ú¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¬Åú¤¨¤Ç¤¹¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»þÂå¤Î¿Ê²½¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÂ¬¤ì¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤ºÁ°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£ÆüËÜ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤ÆÁ°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¤È¹ñÌ±Á´ÂÎ¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡£À¤³¦¤«¤é¸«¤Æ¤â¤½¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÀè¿ÊÀ¤È¤¤¤¦¤«¹ÔÆ°ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÀïÁè¤ÈÈÈºáÅª¤Ê¤³¤È¤À¤±¤Ï¼«À©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÃÇ¼¡ÖÌäÂê¤Ï¼þ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£Èà½÷¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¼þ¤ê¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÇ¼¡ÖÈà½÷°ì¿Í¤¬Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤À¤·¡¢Èà½÷°ì¿Í¤ÇÁ´¤Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤½¤Î¥Á¡¼¥à¹â»Ô¤È¤¤¤¦¼ÁÎÌ¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÂ¬¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥Á¡¼¥à¹â»Ô¤Ã¤Æ¼ÁÎÌ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡×
²ÃÇ¼¡Ö¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Î¹â»Ô»á¤Ë¤Ï´üÂÔ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ë¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÅÅµÅª¤Ê¤Þ¤Þ¤Î¹Í¤¨¤ò¤½¤³¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢È½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ñÌ±Â¦¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÊÂè72²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯=²Ð¡¦ÌÚÍË·ÇºÜ¡Ë
¢¦¤«¤Î¤¦¡¦¤Æ¤ó¤á¤¤:1942Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£19ºÐ¤Ç¾åµþ¤·¡¢¹¹ð¼Ì¿¿²È¡¦µÏÅçÎ´»á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£69Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¸ÄÅ¸¡ÖFUCK¡×¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Ï²á·ã¥Ì¡¼¥É¤Îµð¾¢¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ä¥à¥Ä¥´¥í¥¦²¦¹ñ¤Ø¤Î°Ü½»¤Ê¤É¼Ì¿¿²È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£ÆüÀëÈþ¾Þ¡¢APA¾Þ¡¢Ä«Æü¹¹ð¾Þ¡¢ËèÆü¹¹ð¾Þ¤Ê¤É¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£
¢¦¤Þ¤¹¤À¡¦¤È¤·¤Ê¤ê:1965Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£¾®Àâ²È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³ØÃæÂà¡£ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò»þÂå¤Î2006Ç¯¡Ö¥·¥ã¥È¥¥¡¼¥ó¡¡¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¹¡×¤Ç¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ªÂç¾ÞÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£12Ç¯¡ÖÌÚÂ¼À¯É§¤Ï¤Ê¤¼ÎÏÆ»»³¤ò»¦¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÇÂçÂðÁÔ°ì¾Þ¤È¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£3·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ö·Ù»¡´±¤Î¿´Â¡¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¸½ºß¡¢Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£