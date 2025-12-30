26歳のモーザーはウニオン・ベルリンの下部組織出身

J1・ファジアーノ岡山が、デンマーク・ファーストディビジョン（2部相当）のコリングIFからドイツ人GKレナート・モーザーを獲得する可能性が高まったと地元メディア「tipsbladet」が報じた。

同メディアは「コリングIFは、契約残り6か月のドイツ人GKモーザーを異例の移籍金でファジアーノ岡山に売却する」と報道。2026年6月30日までの契約となっているモーザーに対して、30万ユーロ（約5500万円）の移籍金が支払われる見込みだという。コリングIFの立場から「契約があと6か月しか残っていないことを考慮すると、これは良い取引だと言わざるを得ない」と伝えた。

26歳のモーザーは196センチを誇る大型GK。ウニオン・ベルリンの下部組織で育ち、ドイツやベルギーのクラブを渡り歩いて2024年1月からデンマークでプレーしている。

岡山は初のJ1昇格となった今季を13位で終えたが、守護神のスベンド・ブローダーセンが川崎フロンターレへ移籍することが発表されていた。ブローダーセンに次ぐドイツ人GKの獲得が実現すれば、今オフにおける岡山の目玉補強になりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）