日本ハムから戦力外通告を受けた石川直也投手（２９）は、オイシックスからＮＰＢ復帰を目指す。１１月のトライアウト後に、日本ハムでも共にプレーしたオイシックス・武田勝監督から電話で、「もう１回思い切って投げられる準備をしてきてくれ」とオファーをもらい入団を決意。「可能性がなくなるまではしがみつきたい。自分が納得する状態で辞めたいし、ＮＰＢでもう一回花を咲かせたい」と、１８年に５２登板で１９セーブ、１９年には６０登板の鉄腕は復活に燃えている。

新たな出会いも力に変える。チームには新たに桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が就任する。２０年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、直近２年は１軍登板なしだった右腕は、「ここ数年、球速が思うように出なかった。（桑田氏は）野球に関してすごく知識を持ってる方。自分が悩んでいたことのヒントをもらえて、また良くなれば」と、対面を心待ちにする。現在は「痛いところもない」と体も万全で、豊富な知識を持つレジェンドの指導で最速１５６キロの剛腕復活も決して夢ではない。

来年からは単身赴任となり、新潟で人生初の一人暮らしを始める。「自炊することは増えると思うのでいろいろな料理を作りたい」。かつての北の守護神が新天地で再スタートを切る。（川上 晴輝）

◆石川 直也（いしかわ・なおや）１９９６年７月１１日、山形・庄内町生まれ。２９歳。小３で野球を始め、余目中では軟式野球部に所属。山形中央では１年秋からベンチ入り。東北絆枠で出場した１３年センバツでは背番号１をつけ２試合に登板。ＮＰＢ通算成績は２０２登板、６勝７敗、５８ホールド、３１セーブ、防御率３・６７。１９２センチ、９３キロ。右投右打。既婚。