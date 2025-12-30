£ÇÂçºå¡¢ÃÞÇÈÂç£³Ç¯£Ä£ÆÃÓÃ«¶ä»ÑÏº¤Î£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö¾ï¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢Ç®¤¯Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£ÇÂçºå¤Ï£³£°Æü¡¢ÃÞÇÈÂç£Ä£ÆÃÓÃ«¶ä»ÑÏº¡Ê£²£±¡Ë¤È²¾·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢£²£°£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î¿·²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÓÃ«¤Ï²£ÉÍ£Æ£Ã¥æ¡¼¥¹¤«¤éÃÞÇÈÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£¿ÈÄ¹£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£²¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢Âç³Ø£³Ç¯¤Îº£µ¨¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤â£¹Ç¯¤Ö¤ê£±£°ÅÙÌÜ¤Î£Ö¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±Ç¯Á°ÅÝ¤·¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÃÓÃ«¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¾¿Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Î»Ä¤ê£±¥·¡¼¥º¥ó¤ò»Ä¤·¤Æ¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÂº½Å¤·¡¢¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾®°æÅÚ´ÆÆÄ¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¡¢´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤ËÁÏÉô£±£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÁÈ¿¥¤Ç¡¢²£¤ò¸«¤ì¤Ð¾ï¤ËÇ®¤¤º²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÆ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¡¢¾ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤µ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ëµï¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÀÄ¹õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤·¤¿¹âÍÈ´¶¤ÈÆ±»þ¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢Ç®¤¯Æ®¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸ì¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤ºÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÃÞÇÈÂç³Ø½³µåÉô¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÓÃ«¶ä»ÑÏº¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ÎÄøµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£