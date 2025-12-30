◇第105回全国高校ラグビー2回戦 中部大春日丘●26（抽選）○26大分東明（2025年12月30日 花園）

中部大春日丘は7点を追う後半29分、相手ゴール前5メートルのラインアウトを直接キャッチしたCTB池山拓磨がそのままトライ。ゴールも成功し、土壇場のラストワンプレーで追いついたが、抽選で涙をのむことになった。

「ミスからの失点が怖いのはわかっていましたが、ミスからの失点が多かった」

主将のSH荒木奨陽は目を潤ませつつも「僕もチームのみんなもここで終わる人間じゃないと思うんで、大学でも上を目指して頑張っていきたい」と前を向いた。

中学時代はSOだったが、高校でSHに転向。1年時から3年連続で“聖地”花園のピッチに立った。飛び級で高校生では唯一U20日本代表入りし、5月のニュージーランド学生代表戦に出場。高校日本代表候補としても期待の高い逸材。「宮地先生（監督）に1年生からスクラムハーフで使っていただいて、U20にも選ばれて、すべてにおいてレベルアップさせていただいた」と3年間を振り返っていた。