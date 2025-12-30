『気分は上々』内村・大竹・名倉が23年ぶり“サーフィン旅”「みんな歳とりましたね〜」
TBS系バラエティー『ウンナンの気分は上々。』が、来年1月2日深夜に放送される（深0：10）。
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
1996年7月にスタート、来年30周年を迎える本番組は、さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていくバラエティーとして人気を博している。
今回のスペシャルでは、内村光良、大竹一樹（さまぁ〜ず）、名倉潤（ネプチューン）の3人が2003年に行ったサーフィン旅を23年ぶりに実施。23年前とまったく同じ待ち合わせ場所に集まった3人が、ドライブで千葉に向かう。途中、サーフショップに立ち寄り、ウェットスーツに着替え、ついに海へ。果たして冬の海の波に乗ることはできるのか。その後、広大な海を男3人で堪能するべく、犬吠埼灯台や銚子マリーナへ。最後は太平洋を眺めつつ、新鮮な海の幸に舌鼓を打ちながら、思い出話に花を咲かせる。
また、昔から番組を見ているファンにとっては懐かしい、スニーカーやワイン、サンダル、カレンダーなど、かつて番組でつくったオリジナルグッズの行方を追跡調査し、スタジオで紹介。さらに、1999年に埋めたタイムカプセルを探すべく、当時のスタッフの記憶を頼りに、ビビる大木が捜査へ。27年ぶりの大捜索の結末はいかに。
■柳沢慎吾
若い芸人さんたちに「小学校の頃に観てました！」ってよく言われるんですよ。強烈なインパクトがありますし、『ウンナンの気分は上々。』に出たいっていう人結構いるんですよね。僕は2011年に旅に行ったきり行ってないので、もし次回があったら旅に行きたいですね！
■名倉潤
みんな歳とりましたね〜。今回また3人（内村・大竹・名倉）でサーフィンに行ってるんですけど、本当はサーフィン以外で旅に行きたいです（笑）YOUさんが参加してくれたらもっと盛り上がるんじゃないかと思ってるので、次回はYOUさんの参加に期待してます！
■大竹一樹
メンバーがベテランですね（笑）僕はずっと内村さんにお世話になってて、バカルディからさまぁ〜ずに改名したのも内村班の企画でした。でもスタッフとかいろんな人に聞くと、南原さんのロケに行くとご飯が美味しいって聞いたことあります。内村さんは「お腹がいっぱいになればなんでもいい」ってタイプなんですけど、南原さんは「なんだこの飯？美味いもん探してこい！」って言うみたいで（笑）だから今度は南原さんのロケに行って、美味しいご飯を食べたいです！
■YOU
『ウンナンの気分は上々。』お馴染みの縦のテロップが出るじゃないですか、あれが昔からセンスが良くて好きだったんです。内村さん・大竹さん・名倉さんのロケを久しぶりに見られてよかったですが、ぜひ泊まって欲しかったですね。3人の並んで寝てるのが見たいです！（笑）もし私も参加するとしたら、普通に何かみんなで温泉とか行きたいですね。ゆっくりして、一晩中遊んでみたいな。次回が楽しみです！
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
1996年7月にスタート、来年30周年を迎える本番組は、さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていくバラエティーとして人気を博している。
今回のスペシャルでは、内村光良、大竹一樹（さまぁ〜ず）、名倉潤（ネプチューン）の3人が2003年に行ったサーフィン旅を23年ぶりに実施。23年前とまったく同じ待ち合わせ場所に集まった3人が、ドライブで千葉に向かう。途中、サーフショップに立ち寄り、ウェットスーツに着替え、ついに海へ。果たして冬の海の波に乗ることはできるのか。その後、広大な海を男3人で堪能するべく、犬吠埼灯台や銚子マリーナへ。最後は太平洋を眺めつつ、新鮮な海の幸に舌鼓を打ちながら、思い出話に花を咲かせる。
■柳沢慎吾
若い芸人さんたちに「小学校の頃に観てました！」ってよく言われるんですよ。強烈なインパクトがありますし、『ウンナンの気分は上々。』に出たいっていう人結構いるんですよね。僕は2011年に旅に行ったきり行ってないので、もし次回があったら旅に行きたいですね！
■名倉潤
みんな歳とりましたね〜。今回また3人（内村・大竹・名倉）でサーフィンに行ってるんですけど、本当はサーフィン以外で旅に行きたいです（笑）YOUさんが参加してくれたらもっと盛り上がるんじゃないかと思ってるので、次回はYOUさんの参加に期待してます！
■大竹一樹
メンバーがベテランですね（笑）僕はずっと内村さんにお世話になってて、バカルディからさまぁ〜ずに改名したのも内村班の企画でした。でもスタッフとかいろんな人に聞くと、南原さんのロケに行くとご飯が美味しいって聞いたことあります。内村さんは「お腹がいっぱいになればなんでもいい」ってタイプなんですけど、南原さんは「なんだこの飯？美味いもん探してこい！」って言うみたいで（笑）だから今度は南原さんのロケに行って、美味しいご飯を食べたいです！
■YOU
『ウンナンの気分は上々。』お馴染みの縦のテロップが出るじゃないですか、あれが昔からセンスが良くて好きだったんです。内村さん・大竹さん・名倉さんのロケを久しぶりに見られてよかったですが、ぜひ泊まって欲しかったですね。3人の並んで寝てるのが見たいです！（笑）もし私も参加するとしたら、普通に何かみんなで温泉とか行きたいですね。ゆっくりして、一晩中遊んでみたいな。次回が楽しみです！