「M-1グランプリ2025」の準優勝コンビ「ドンデコルテ」が29日深夜に生放送されたABCテレビの特番「八方・今田のよしもと楽屋ニュース2025〜万博級の国宝ネタでエッホエッホ倍倍FIGHT!SP」（後11・10）に出演。渡辺銀次（40）の“真のキャラ”が明かされた。

渡辺といえば、M-1で「40歳独身、厚生労働省の定めた基準によると貧困層に属します」「現実をスワイプ！」「目覚めるな！」などと“教祖さま”のような求心力と説得力で演説をうつ姿が爆笑を呼んだ。

M-1で司会を務め、ドンデコルテの漫才に涙を流して笑っていた今田は「M-1のステージで初めて見たから。俺の中では“銀次さま”やねん。カリスマのオーラ出てた」と絶賛し、この日も手を振る渡辺に丁寧に頭を下げた。

だが、エルフ・荒川からは「はしゃぎキャラ」と評された。「コミュニケーション取るために、自撮り棒をずっとやってらっしゃって。皆さんには“教祖さま”やと思うんですけど、本当は“フワちゃん”さんなんですよ」と言われら。

渡辺はこの日も「こちらです」と、スタジオに自撮り棒を持参し、スマホをセッティング。豪華メンバーが集うスタジオで撮影した。「SNSにほんとに何をつぶやいていいやら分からなくて。どうする？ってなったときに、自撮り棒だ！と。フワさまのマネをすれば、人気者の芸人と写ってたくさんの“いいね”を頂けるんじゃないだろうかという算段のもと…」と語った。

これに今田は「人の力を借りて、ある程度の小銭を稼ぐという…さすが銀次さま！」とかけ声。渡辺のことをすっかり盲信していた。