BMSGの育成生“TRAINEE”、ショーケース追加公演決定 総勢18人が出演
SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGは、2026年3月19日に開催する『BMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 〜 Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA 〜』の追加公演を開催することを30日、発表した。ファンクラブ先行受付でのチケット完売を受けての決定となる。
【動画】アツいパフォーマンス！STARGLOW「Moonchaser」ライブ映像
ショーケースには、STARGLOWを生んだオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』参加者や、今後BMSGからデビューを控えるメンバーを含むBMSG TRAINEE総勢18人が出演する。また、2026年春に高校を卒業するREN、YUTA、RAIKI、TAICHI、ISANAのお祝いも兼ねたイベントとなる。
当初発表された3月19日の公演は、B-Town〈Architect〉および〈Resident〉の会員先行受付にて、定員を大幅に上回る申し込みがあった。反響に応え、急きょ3月18日の追加公演を決定した。
追加公演のチケット先行受付は、2026年1月23日午後6時からBMSGのオンラインサロンB-Town〈Architect〉会員向けにスタートする。
