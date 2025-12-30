ティーンに大人気の“きんりのカップル”が、2人揃って可愛すぎる歌唱ステージを披露。視聴者からは「一生推せる」「可愛すぎ」など続々と反響が寄せられた。

【映像】大人気“きんりのカップル”の可愛すぎるステージ

ABEMAにて12月29日（月）に放送された『今日好き特別編』では、今日好きメンバーが贈る一夜限りの歌の祭典「KYOSUKI MUSIC STAGE 2025」が開催。2025年を代表する楽曲を今日好きメンバーが次々に披露していった。

りのん（多田梨音）ときんご（内田金吾）は仲良くパフォーマンスを行うことに。2人は「夏休み編2025」でカップルになり、その後“きんりのカップル”としてティーンを中心に人気を博している。

番組MCのNONSTYLE・井上裕介が「今年はハッピーな1年だったやろ？」と聞くと、2人は「ハッピーな1年でした」と口を揃えた。

そんな2人だが、よくくだらない遊びをしているという。これについて説明を求められると、きんごは「まじしょうもないんですけど、どっちが“長く息を止められるか”をやってます」と明かした。

井上は「これを見なあかんの（笑）？」と困惑していたが、実際にりのんときんごが“息止め合戦”を行うと、照れてしまって成立せず。井上は「もうええわ（笑）！」とツッコミを入れつつ、「傍から見たら“何がオモロいねん”ってことでも、それを楽しめるのが恋やから。これからも仲良くしていきや」とエールを贈っていた。

そんなきんりのが披露した楽曲はねぐせ。「織姫とBABY feat. 汐れいら」。揃って純白の衣装を着た、かわいらしくかつパフォーマンス力の高いきんりののステージに、視聴者からは「一生推せる」「すごいいい2人」「めっちゃいいきんりの！」などの反響が寄せられていた。