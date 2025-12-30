北村友一騎手、落馬事故で大ケガで一時は騎手生命も…日本ダービー制覇＆凱旋門賞挑戦を語る 川島明の年末競馬特番
お笑い芸人・川島明による、年末恒例のカンテレ競馬特番『麒麟川島 夢ウダ馬なし2025 ロコディ＆番長＆ダービージョッキーも参戦SP』が、きょう30日深夜に放送される（深0：10〜1：10 ※カンテレほか13局）。
川島と競馬仲間が、大好きな競馬についてゆる〜くウダウダ語る年末恒例の1時間スペシャル。8回目となる今回は、ゲストに井森美幸と、『キングオブコント2025』で見事優勝を果たしたロングコートダディ（堂前透、兎）が登場。そしてSPゲストに騎手の北村友一と横浜DeNAベイスターズ前監督・三浦大輔氏を迎え、2025年の競馬界を振り返る。
「2025年 競馬ファンが感動したGIレース ベスト5」では、三浦皇成が127回目の挑戦で初のGI勝利となったスプリンターズステークス、坂井瑠星とフォーエバーヤングのタッグで日本競馬史に新たな1ページを刻んだブリーダーズカップクラシック、武豊とメイショウタバルの絆が話題になった宝塚記念などのレースについて盛り上がる。
ゲストの北村は、2021年に落馬事故で大ケガを負い、一時は騎手生命も危ぶまれるも、過酷なリハビリを経て復帰。その後出会ったクロワデュノールと挑んだ今年の日本ダービーで、デビュー20年目にしてクラシックレース初制覇を果たした。大ケガを乗り越えてのダービー制覇や、その後挑んだ凱旋門賞についても当時の心境を深掘りしていく。
また、“ハマの番長”こと三浦氏は、球界屈指の競馬好きで、馬主として今も現役馬を所有している。知られざる馬主の裏側などを聞く。
■『麒麟川島 夢ウダ馬なし2025 ロコディ＆番長＆ダービージョッキーも参戦SP』
放送日時：12月30日（火）深夜0時10分〜1時10分放送
＜放送エリア＞
東海テレビ、富山テレビ、石川テレビ、福井テレビ、山陰中央テレビ、岡山放送、テレビ新広島、テレビ愛媛、高知さんさんテレビ、テレビ西日本、テレビ長崎、テレビ熊本、鹿児島テレビ
※東海テレビは深夜1時10分〜、テレビ西日本は深夜0時40分〜放送予定
出演者：川島明（麒麟）
ゲスト：井森美幸、ロングコートダディ（堂前透、兎）
SPゲスト：北村友一騎手＜リモート出演＞、三浦大輔（横浜DeNAベイスターズ前監督）