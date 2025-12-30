世相も反映！『クイズ☆正解は一年後』歴代出題＆出演者
TBS系バラエティー『クイズ☆正解は一年後2025』が、30日に放送される（後11：40）。
【画像】懐かしい！ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像
今年で13年目を迎える同番組は、1年を振り返るクイズを“年始に収録”し“年末に答え合わせ”する年末の風物詩。今年も年明け早々、出題・解答ブロックの収録が行われた。芸能人の結婚に始まり…芸能界・テレビ界を中心に、2025年に関するさまざまなクイズを出題。まだ起きていないことを様々な角度から予想するため珍解答も続出。年末に放送される際に解答者たちは自分の答えを覚えているか、そして年始に予想した解答はどこまで合っているのか。
世相も反映された『正解は一年後』の歴代出題と出演者を、公式サイトの情報をもとに紹介したい。
■『クイズ☆正解は一年後』歴代
【2013年】
「2013年、離婚する芸能人は？」「2013年、結婚する芸能人は？」「2013年のテレビ番組出演本数ランキング1位は？」「2013年、24時間テレビのマラソンランナーは？」「2013年の世界陸上で織田裕二が言うコメントは？」「2013年のヒット商品番付・ランキングに入るモノは？」「2013年のプロ野球日本シリーズの勝者はセ・リーグ？パ・リーグ？」「2013年、芸能界で起こる出来事は？」「2013年、流行語大賞にバイク川崎バイクのフレーズはノミネートされる？」「2013年の紅白歌合戦の司会は？（チャンスクイズ）」
FUJIWARAチーム：FUJIWARA・高橋茂雄（サバンナ）・博多大吉（博多華丸大吉）
出川チーム：出川哲朗・いとうあさこ・オードリー
今が旬チーム：スギちゃん・鈴木奈々・武井壮・レイザーラモンRG
大久保チーム：大久保佳代子（オアシズ）・おぎやはぎ・児嶋一哉（アンジャッシュ）
【2014年】
「2014年、結婚しそうな芸能人は？」「2014年、離婚しそうな芸能人は？」「2014年、矢口真里はテレビ復帰する？しない？」「2014年、「今年の漢字」は？」「2014年、ブレイクするタレントは？」「2014年、W杯で流行する物や起きる出来事は？」「2014年の「キングオブコント」「THE MANZAI」の優勝者は？」「「笑っていいとも！」最終回でのタモリさんの締めコメントは？」「2014年、新しく始まる番組は？」「2014年、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2014年4月1日のコボちゃんは？」「2014年、芸能界で起きる出来事は？」「1億円チャンス」
東野チーム：東野幸治・田村亮（ロンドンブーツ１号２号）・FUJIWARA
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・川島邦裕（野性爆弾）・後藤輝基（フットボールアワー）・吉村崇（平成ノブシコブシ）
今が旬チーム：大久保佳代子（オアシズ）・アントニー（マテンロウ）・ちっちゃいおっさん・美奈子
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・劇団ひとり
【2015年】
「2015年の生放送でマスパンは司会をしているか？」「2015年、芸能界で起こる出来事は？」「明日のフジテレビ何する？」「2015年の「M-1グランプリ」の司会者と優勝者は？」「2015年の、流行語大賞は？」「2015年の、「レコード大賞」受賞アーティストは？」「2015年、離婚しそうな芸能人は？」「2015年、結婚しそうな芸能人は？」「2015年、ブレイクするハーフタレントの名前は？」「2015年の、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2015年、世界陸上で織田裕二が言いそうなコメントは？」「一年前早押し〜頼むぞ、年末の俺〜」「2015年の、ヒット商品やブームになる物は？」「九官鳥チャンス」
FUJIWARAチーム：FUJIWARA・くっきー（野性爆弾）・レイザーラモンRG
出川チーム：出川哲朗・伊集院光・飯尾和樹（ずん）・博多大吉（博多華丸大吉）
今が旬チーム：矢口真里・ざわちん・DJKOO・どぶろっく
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・バカリズム
【2016年】
「2016年、離婚しそうな芸能人は？」「2016年、結婚しそうな芸能人は？」「Tシャツチャンス」「2016年の「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「「ごきげんよう」最終回のゲストは？」「2016年の「紅白歌合戦」の司会は？」「2016年の24時間テレビマラソンランナーは？」「2016年、「志村けんのバカ殿様」に登場する新腰元は？」「2016年、ガリガリ君の新味は？」「2016年、「サザエさん」の次週予告は？」「2016年、リオオリンピックのメダル獲得選手とメダルの色は？」「2016年、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2016年、参院選に出る有名人は？」「クロちゃん日記」「2016年、芸能界で起きる出来事は？」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ１号２号）・FUJIWARA・レイザーラモンRG
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・くっきー（野性爆弾）・千鳥
今が旬チーム：おかずクラブ・とにかく明るい安村・羽田圭介・藤田ニコル
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・小宮浩信（三四郎）
【2017年】
「2017年、離婚しそうな芸能人は？」「2017年、結婚しそうな芸能人は？」「ブレイクタレントは？」「27時間TVの司会者は？」「「R-1ぐらんぷり」「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「2017年、世界陸上で織田裕二が言いそうなコメントは？」「2017年、「HUNTER×HUNTER」がジャンプに掲載される回数は？」「2017年、狩野英孝とNON STYLE井上がそれぞれ活動を再開する月は？」「「ドラゴンクエストXI」で新たに登場する「呪文」は？」「2017年末、淳の子供は10mを何秒で移動できる？」「2017年、「サザエさん」の次週予告は？」「2017年、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2017年末、各チームのメンバー合計体重は？」「2017年、芸能界で起こる出来事は？」「キンタロー。クイズ」「キャラ芸人チャンス」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・FUJIWARA・くっきー（野性爆弾）
小籔チーム：小籔千豊・レイザーラモンRG・ハリセンボン
今が旬チーム：出川哲朗・りゅうちぇる・永野・平野ノラ
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・劇団ひとり・バカリズム
【2018年】
「2018年、結婚しそうな芸能人は？」「2018年、不倫しそうな芸能人は？」「「R-1ぐらんぷり」「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「「とんねるずのみなさんのおかげでした」と「めちゃ×2イケてるッ！」最終回に自分は出演している？」「27時間テレビの司会者と24時間テレビのマラソンランナーは？」「QRチャンス」「淳は青山学院大学に春日は「東京大学」に合格・不合格？」「「池の水ぜんぶ抜く」が2018年に水を抜く池の数は？」「安室奈美恵がラストコンサートで、最後に歌う曲は？」「2018年末、淳の子供は10mを何秒で移動できる？」「2018年、「ドラゴンボール超」の次週予告は？」「2018年、新たに始まる番組のタイトルは？」「インスタ人狼」「2018年、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2018年末、クロちゃんの毛と亮さんの小指の爪、長くなっているのは？」「2018年、芸能界で起こる出来事は？」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・FUJIWARA・カズレーザー（メイプル超合金）
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・くっきー（野性爆弾）・千鳥
今が旬チーム：ANZEN漫才・池田美優・ゆりやんレトリィバァ・にゃんこスター
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・春日俊彰（オードリー）
【2019年】
「2019年、結婚しそうな芸能人は？」「2019年、離婚しそうな芸能人は？」「2019年、ブレイクするハーフアスリートの名前は？」「「R-1ぐらんぷり」「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「2019年、24時間テレビのサブタイトルは？」「2019年4月30日「平成最後」のコボちゃんは？」「2019年、IKKOが新規で言いそうな言葉は？」「IKKOお土産総重量対決」「出演本数ダービー」「2019年12月30日生放送時にクロちゃんは何してる？」「2019年末、淳の子供は10mを何秒で移動できる？」「「おぎやはぎのメガネびいき」に匿名でネタ投稿」「2019年、プロ野球日本シリーズの勝者は？」「2019年、芸能界で起こる出来事は？」
FUJIWARAチーム：FUJIWARA・小宮浩信（三四郎）
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・ハリウッドザコシショウ・西村瑞樹（バイきんぐ）・レイザーラモンRG
今が旬チーム：くっきー！（野性爆弾）・チョコレートプラネット・丸山桂里奈
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・バカリズム
【2020年】
「2020年、亮はテレビに復帰してる？」「2020年、結婚しそうな芸能人は？」「一年後 年末ジャンボ」「2020年、離婚しそうな芸能人は？」「「R-1ぐらんぷり」「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「2020年、「ゲゲゲの鬼太郎」次週予告は？」「2020年、東京オリンピックの瞬間最高視聴率は？」「2020年、東京オリンピックの聖火点火は誰？」「2020年、東京オリンピックで起こる出来事は？」「インスタ人狼メシ」「2020年、「ボクらの時代」でOA がありそうな3人の座組みは？」「スマホゲーム「蹴りジャンプ」のランキング上位を独占できる？」「2020年末、淳の子供は10mを何秒で移動できる？」「2020年、芸能界で起こる出来事は？」「ドッペルゲンガーチャンス」
FUJIWARAチーム：FUJIWARA・霜降り明星
春日チーム：春日俊彰（オードリー）・塙宣之（ナイツ）・ハライチ
今が旬チーム：EXIT・フワちゃん・りんごちゃん
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・くっきー！（野性爆弾）・レイザーラモンRG
【2021年】
「12月30日、東京のコロナウイルス新規感染者は何人？」「2021年、東京オリンピックは開催される？」「2021年、結婚しそうな芸能人は？」「集まれ！俺との写真」「2021年、離婚しそうな芸能人は？」「2021年、「今年の漢字」は？」「2021年、宮迫博之、木下隆行、渡部建の地上波出演本数は？」「「R-1グランプリ」「キングオブコント」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「2021年、「サザエさん」の次週予告は？」「インスタBINGO」「2021年、所属事務所から独立してそうな芸能人とその新たな事務所名は？」「2021年末、淳の子供は10mを何秒で移動できる？」「2021年、芸能界で起こる出来事は？」「R-1難民チャンス」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・FUJIWARA・庄司智春（品川庄司）
くっきー！チーム：くっきー！（野性爆弾）・川島明（麒麟）・レイザーラモンRG・森田哲矢（さらば青春の光）
今が旬チーム：ぺこぱ・マヂカルラブリー ・生見愛瑠
有吉チーム：有吉弘行・バカリズム・おぎやはぎ
【2022年】
「2022年、結婚しそうな芸能人は？」「一年後年末ジャンボ」「2022年、離婚しそうな芸能人は？」「2022年、大谷翔平は投手で何勝し打者で何本HRを打つ？」「「新婚さんいらっしゃい」の新MCは？」「「R-1グランプリ」「キングオブコント」「THE W」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「「M-1グランプリ」新たに加わる審査員は？」「那須川天心vs武尊の試合結果は？」「カバーCDチャンス！」「「インディ・ジョーンズ」最新作のサブタイトルは？」「インスタ指名手配犯」「淳の次女vs春日の長女 徒競走で勝つのは？」「一年後オーバー・ザ・トップ」「2022年、芸能界で起こる出来事は？」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・FUJIWARA・レイザーラモンRG
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・くっきー！（野性爆弾）・ニューヨーク
今が旬チーム：ヒコロヒー・那須川天心・見取り図・もう中学生
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・春日俊彰（オードリー）
【2023年】
「2023年、結婚しそうな芸能人は？」「2023年、離婚しそうな芸能人は？」「2023年、大晦日のフジテレビ・TBSで放送される番組は？」「「世界陸上」の後任MCは？」「「R-1グランプリ」「THE SECOND」「キングオブコント」「THE W」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「2023年、シルバー川柳に入選できる？」「2023年、「サザエさん」の次週予告は？」「インスタBINGO」「紅白前日！けん玉世界記録への道」「淳の次女vs春日の長女 徒競走で勝つのは？」「2023年、芸能界で起こる出来事は？」「写真週刊誌に撮られた回数は？」「中古カセットチャンス」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・原西孝幸（FUJIWARA）・レイザーラモンRG
くっきー！チーム：くっきー！（野性爆弾）・後藤輝基（フットボールアワー）・鬼越トマホーク
今が旬チーム：みなみかわ・ゆうちゃみ・ウエストランド
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・バカリズム
【2024年】
「2024年、FUJIWARA藤本は何月に復帰する？」「2024年、結婚しそうな芸能人は？」「2024年、離婚しそうな芸能人は？」「「R-1グランプリ」「THE SECOND」「キングオブコント」「THE W」「M-1グランプリ」の優勝者は？」「「キングオブコント」「M-1グランプリ」の新審査員は？」「2024年、「27時間テレビ」の司会者は？」「2024年、東京の猛暑日は何日？」「2024年、「紅白歌合戦」にこの中から何人出演？」「インスタ桃鉄」「紅白前日！けん玉世界記録への道」「2024年、芸人につけられるキャッチコピーは？」「淳の次女vs春日の長女 徒競走で勝つのは？」「2024年、芸能界で起こる出来事は？」「桃栗三年柿八年チャンス」「ペヤングチャンス」
亮チーム：田村亮（ロンドンブーツ1号2号）・原西孝幸（FUJIWARA）・レイザーラモンRG・ダイアン
ケンコバチーム：ケンドーコバヤシ・くっきー！（野性爆弾）・霜降り明星
今が旬チーム：あの・やす子・モグライダー
有吉チーム：有吉弘行・おぎやはぎ・春日俊彰（オードリー）
