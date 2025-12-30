令和ロマン・くるまがMCを務めるZ世代のための恋愛バラエティ『失恋ドーナッツ』で、Z世代女子による「ネットストーカー」の実態が明かされ、スタジオが騒然となった。

【映像】インスタで付き合ってることがわかる方法

18歳の人気モデル・向井怜衣と人気インフルエンサーのMumeiが「女子会では恋バナしかしない」「情報は筒抜け」と語った流れで、Mumeiが具体的な調査手法を披露。「ネットストーカーっていうのがあって」と切り出すと、「気になっている人のフォロー中を探す」「何のストーリーを見ているか」「誰がいいねしているか」といった行動履歴を監視していると明かした。

さらに、これらの情報を女子会で共有することで、「こことここが付き合っているというのがすぐわかる」と断言。SNS上のわずかな痕跡から関係性を特定するZ世代の能力を見せつけた。

この話を聞いたくるまは「えー。FBIですよ本当」「プロファイラーがいる」と戦慄。「CSI（科学捜査班）」とも例え、その捜査能力の高さに舌を巻いた。

対照的に、男子会についてくるまは「何の意味もない話をしている」「『これウマ！』とか言っているだけ」と告白。女子会で高度な情報戦が繰り広げられる一方、男子会との情報格差は「追いつけないぐらいになっている」と語った。

（ABEMA／『失恋ドーナッツ』より）