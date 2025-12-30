県内の景気について日銀秋田支店は、今月も「緩やかに回復している」という判断を据え置きました。宴会の需要なども好調でクマ出没の影響などは限定的だという見方を示しています。



日銀秋田支店は企業や団体への聞き取りなどから県内の景気の動向を公表しています。



種村知樹支店長「全体としては堅調な個人消費や生産の持ち直しと相まって悪くない情勢と判断しています。また2025年1年を通してみても、本県経済は緩やかに回復していると の判断を維持しました」





日銀秋田支店は県内の景気について、一部に弱めの動きがみられるものの「緩やかに回復している」という判断を今月も据え置きました。去年11月から1年以上「緩やかに回復している」という判断です。個別の6項目をみると「公共投資」の判断は引き下げました。物資の高騰や人員不足で工事期間が延びるケースもあり「工事完了後の売り上げ」が頭打ちになっているため下方修正しています。「個人消費」は物価上昇の影響を受けつつ「緩やかに回復している」という判断を据え置きました。企業や団体による宴会の需要もおおむね好調に推移し、回復傾向にあるとみています。種村知樹支店長は「コメの価格上昇やクマ出没など個人消費を制限する出来事が今でもあるが、今年の後半にかけて比較的『消費』がしっかりしていたことで影響は限定的だと思う。楽観はできないものの来年も丁寧に調査をしていきたい」と述べました。