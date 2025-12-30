2025年もあとわずか。本記事では今年YouTubeを盛り上げたクリエイターを紹介していく。本記事で紹介するのは、YouTuberの都のオワリですチャンネルだ。

都は現役美大生で、テンポの早いトークをメインとしたショート動画で人気のクリエイターだ。トークの内容はさまざまで、大学生活で感じたことや、ゲイならではのセクシュアリティについて、汚部屋のことや好きピのことなど多岐にわたる。

どれも抜群のノリと怒涛のテンポで語るため、YouTubeチャンネルはトークメインとなっている。にもかかわらず、登録者数は61万人（2025年12月）とかなりの人気ぶりだ。何かしらの企画を行って人気を集めるのがYouTubeの定石でもあるが、ほぼトーク1本でここまで人気なのは、持ち前のトーク力にくわえ、都の波瀾万丈な日常や考え方も要因としてあるだろう。

長尺動画では自身のことについて語っていることが多く、ショート動画ではモノマネやミーム、あるあるなどを投稿。豊かな表情と絶妙なラインのあるあるネタが注目を浴びている。とくにあるあるネタは海外コンテンツから見出しているものも多く、都自身もKPOPなどに造詣が深い。ダンスにも精通しており、韓国アイドルグループ・MEOVVとのコラボ動画も注目を集めた。そういった多彩な面で、現在活動の幅を広げている。

最初にバズったきっかけは「愚痴エミネム」の動画だ。“変顔ができる美人”への愚痴を早口で語る都に、「爆笑した」「天才すぎるだろ」とユーザーから注目を集めた。その後、「松本まりかチャレンジ」でさらに人気を集め、多くの若者から認知されるように。

現在もYouTubeやTikTokの活動を続けているが、大学卒業後はどういった道を歩むのか。いい意味であまり動画発信に執着していないようにも感じるが、だからこそ今後の活躍は先が読めない。都のこれからが注目だ。

（文＝向原康太）