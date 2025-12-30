プレミアリーグで現在3位につけ、良い位置でシーズンを折り返せそうなアストン・ヴィラ。しかし日程は非常に厳しいものだ。前節チェルシー戦、そして19節アーセナル戦がともにアウェイゲームとなっており、アウェイでの強豪2連戦となっているからだ。



チェルシー戦はそれでも勝利しており、この日程でも勝ち点を稼いでしまいそうなのが恐ろしいところだが、クラブのフットボールディレクターであるダミアン・ヴィダガニーはXにて痛烈にこの日程を批判している。同氏はウナイ・エメリ監督が「なぜこのような日程が組まれたのか理解できない」と発言したところに被せるように、次のようにポストしている。





「監督の言うことは完全に理解できます。プレミアリーグがシーズン後半戦の試合をなぜ第19節より前に行うのか（注：すべてのチームと当たる前に再びアーセナルと当たることを指している）、明確な説明がありません。プレミアリーグの関係者に尋ねましたが、誰も教えてくれませんでした。だから謎です」「事実、意図的か否かにかかわらず、この非常に忙しいクリスマスシーズンに遠征しないクラブにとっては、試合日程の調整がより有利になります。前回と次回の試合の両方でホームゲームを行うクラブを見てみましょう」前節と次節がホームゲームとなっているクラブには、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドが含まれる。「72時間以内に2試合のアウェイ戦を戦わせることに対しては決して言い訳になりませんが、回復の面では、遠征せずにホームで2試合を戦ったほうがはるかに良いということには同意します。我々は明らかになんの影響力も持っていません。もし試合が政治的な領域になってしまったら、それは恥ずべきことです」ビッグクラブが優遇されているかどうかはわからないが、プレミアリーグの日程に疑問を感じることがあるのは確かだ。さまざまな要素を鑑みつつ日程を組むため、どこかでひずみが生じることはあるのかもしれないが、ヴィラの監督や幹部たちは納得がいっていないようだ。