岐阜市の住宅で火事があり、3人が病院に運ばれました。警察は2階にあったストーブが原因とみて調べています。

【写真を見る】岐阜市で住宅火災 2階のストーブが原因か…出火当時 親子は1階に 91歳女性ら3人搬送 消火活動中だった近所の男性も

きょう午前6時半ごろ、岐阜市須賀4丁目の柳内桂子さん91歳の住宅から火が出ました。

隣の家に住む人から消防に通報があり、消防車8台が出て火はおよそ2時間後に消し止められましたが、2階建ての木造住宅およそ130平方メートルが焼け、隣の家の屋根裏も焼けました。

この火事で、柳内さんはのどにやけど、65歳の娘はのどと両手にやけどをして病院に運ばれました。

また、消火活動をしていた近くに住む60代の男性は落ちてきたものが額（ひたい）に当たり、軽いけがをしました。3人とも意識はあるということです。

警察によりますと、柳内さん親子は出火当時、住宅の1階にいて、2階にはストーブがあったということです。

2階の床が激しく焼けていることから、警察はこのストーブが出火原因とみて、状況を調べています。