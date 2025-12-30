杉浦太陽、森次晃嗣らウルトラファミリー集結を報告「世代を超えて深まっていくなぁ」

俳優の杉浦太陽が29日に自身のアメブロを更新。歴代のウルトラマンシリーズ出演者たちとの集まりに参加したことを報告した。

この日、杉浦は「（＃超人会）ウルトラセブン モロボシダンを囲う会」と切り出し「森次晃嗣さんのお店＃ジョリーシャポーにて、ウルトラファミリーで集いました」と、『ウルトラセブン』でモロボシ・ダン役を演じた俳優・森次晃嗣が経営する店に豪華メンバーが集結したことを写真とともに報告した。

続けて「森次晃嗣さんの素敵なお話 仲間たちの熱い会話」と会を楽しんだ様子を明かし「そして、みんなが夢空の誕生のお祝いまでしてくれました」と、妻でタレントの辻希美との間に誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを祝ってもらったことを報告。『ウルトラマンダイナ』で主演を務めた俳優のつるの剛士からお祝いを受け取ったといい「つるちゃん、出産祝いまでありがとうございます！」と感謝をつづった。

さらに、森次から変身アイテムである「ウルトラアイ」を譲り受けたことを明かし「大事にします」とコメント。「本当に素敵な時間になりました」と振り返った。

最後に「ウルトラの絆って、世代を超えて深まっていくなぁ」と感動した様子でつづり、ブログを締めくくった。