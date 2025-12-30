女子ゴルフの西郷真央（島津製作所）が３０日、国内男子ツアー最多の通算９４勝を挙げた師匠・尾崎将司さん（享年７８）の訃報を受け、コメントを発表した。

西郷は「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」の１期生として、尾崎さんお指導を受けた。千葉・麗沢高時代の２０１８年から、千葉県にある師匠の私設練習場で心技体を磨いた。

今月２３日にＳ状結腸がんのため死去した尾崎さんについて「この度の訃報に接し、心より哀悼の意を表するとともに、ご遺族の皆さまに深くお悔やみ申し上げます。ジャンボさんが日本のゴルフ界にもたらされた功績は計り知れず、その存在の大きさと歩みは、今もなお多くの人々の心に深く刻まれています。私自身も、これまで多くの学びとお力添えをいただき、心から感謝しております」と声明を寄せた。

さらに、「ジャンボさんのご自宅へ弔問に伺い、直接お別れをさせていただきました」と報告。「改めて、その偉大さと温かさに思いを巡らせながら、深い感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。ここに生前のご功績を偲び、安らかなご永眠を心よりお祈り申し上げます」と記した。