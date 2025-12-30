◆バドミントン 全日本総合選手権 最終日（３０日、京王アリーナ東京）

混合ダブルス決勝が行われ、昨年９月にペアを組んだ渡辺勇大（Ｊ―ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）組が、今大会でデビューした緑川大輝（ＮＴＴ東日本）、松山奈未（再春館製薬所）組を１５―２１、２１―９、２１―１１の２―１で破って初優勝を飾った。田口は「すごくうれしいです。総合にかけてきた。勇大さんの存在はとても大きいので勝たなくてはいけなかった」と喜び、渡辺は「戻ってきました。みなさんの声援のおかげで決勝に進めて、優勝できて、本当に田口が良く踏ん張ってくれた」と感謝を述べた。

１ゲーム目は緑川、松山ペアに奪われるものの、２ゲーム目から逆転した。渡辺は「守る時はしっかり守る。大きな展開だったり、四隅をしっかりついて自分たちが気持ちよく攻撃できた」と積極的に会話をとって修正した。

渡辺は五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）と組む「ワタガシ」ペアで活躍し、２１年東京、２４年パリ五輪で２大会連続銅メダルを獲得。パリ五輪後にペアを解消し、８歳下の新鋭・田口と同９月にペアを組むことになった。今年２月に渡辺は田口とのペアで２８年ロサンゼルス五輪を目指すことを表明。今大会で初の決勝に駒を進めた。

高校３年時に世界ジュニア選手権女子ダブルスで金メダルに輝いた田口とのペアリングは、珍しい左利き同士。新たなスタイルを確立すべく、８歳差ペアは取り組んできた。ロス五輪まで残り約２年半。渡辺は来年の目標に「欲を言えば世界ランク８位以内でシード権の獲得を。１０位以内くらいにいれば、チャンスはある。そこを最低限をに」と意気込む。田口も「来年は海外でも勝ち続けられるように」と覚悟を示した。