東京株式市場は30日、今年最後の取引日「大納会」を迎えます。東京証券取引所から天目石史織記者が中継で伝えます。

◇

午前終わり値は、5万円台で取引を終えています。今年は、史上初の5万円台をつけるなど歴史的な1年となりました。

今年1年の値動きを見てみると、まず大きく値が動いたのは今年の春。アメリカ・トランプ大統領による関税政策の影響です。

自動車などの輸出関連企業を中心に大きく値が動き、4月7日には過去3番目の下げ幅を記録しました。しかし翌日はその反動で大幅に値を上げるなど、連日、乱高下する展開が続きました。

その後は、トランプ関税への懸念が和らいだことや、AI・半導体関連株の成長に期待が集まり、多くの買いが入ったことで、株価は上昇傾向になりました。

10月には積極財政を掲げる高市政権が誕生し、その期待感などから、日経平均株価は初めて5万円台を突破しました。

Q：来年もこの上昇傾向は続くのでしょうか？

来年も引き続き上昇するとの見方が広がっています。証券各社が出している来年末の日経平均株価の見通しでは、今年の最高値である5万2411円を上回ると予想していて、なかには6万円を超えると見込むところもあります。

高市政権が掲げる積極財政やAI・半導体関連株の成長に、引き続き期待感があるということです。

その一方で、過熱ぶりに警戒する声も聞かれます。AI投資の減速を懸念する声もあるほか、ある市場関係者は、高市政権の経済政策が本当に、「物価と賃金の好循環につながるのかどうか、答え合わせの一年になる」と話すなど、慎重な見方もでています。

経済の温度計といわれる株価。ただ、この株価上昇は実態を伴っていないのではという声もあがります。来年は日本経済の真価が問われる1年となりそうです。