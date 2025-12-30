【2026上半期・魚座】ツイてるときほど謙虚に！ 至高の日を迎える秘訣とは

G・ダビデ研究所のオフェリア・麗さんが、2026年前半の“全体運”を占いました。魚座に関する結果をお届け！

フォーチュン総監督の木星から、“リテイク！”のコールや追加コマンドが次々飛んでくる2026年前半。ダレ気味のサクセスストーリーに、秘密のエピソードや意表を突くシナリオが織り込まれ、みるみる息を吹き返して怒涛のクライマックスへ。ラストシーンは、まばゆいスポットを浴びながら、万感の想いを胸にレッドカーペットを歩いていくあなたの姿でしょう。

そんな至高の日を迎えられるのも、愛のムチと内なる葛藤に耐える「心の筋力」があったればこそ。特に2月以降は、守護星・海王星と土星が魚座を去り、生来の弱点に引きずられる日々。人気に甘えて努力を怠る、ふしだらな生活や身の丈に合わない贅沢から抜けられない…なんて闇落ち寸前のケースも。

ハタと気づいた容色の衰え、そして周りの無関心が、誇りと勇気を呼び覚ますスイッチに。ツイてるときほど謙虚に堅実に生きる姿勢が、長く輝き続ける奥義。

GWに入る頃からは、予期せぬ出来事にまごつく場面が増えそう。生活基盤やあなたのアイデンティティに関わる物事に、衝撃が走ることもありがち。

会社や実家が異郷の地へ移転する、出身校の名称が変わる、内定取り消し、青春を共にした仲間との惜別…。それらは、新しい未来を迎えるための構造改革。古きを捨て、進んで新たな風を取り入れるうち、シンデレラフィットするランドマークやバディとの出会いが。サロンや作業スペースの開拓も福招き。落ち込み気分は、日光浴でリカバリー！

1月

憧れの世界へと続く扉が開けそう。私生活は自分と似たタイプ、オフシャルは違う個性の持ち主がナビゲーター。困ったときも、協力要請を。懸賞、副業は狙い目。

2月

引き続きチャンス満載！ とはいえ、肩透かしや空騒ぎの気配も。動き出す前にリサーチ＆確認を抜かりなく。オフは、パワースポット巡りで英気をチャージ！

3月

星の恩恵が降り注ぐ星回り。願い事、目標達成に向け、迷わず一歩を踏み出しましょう。少々無理な挑戦も、逆風を突いて見事ゴールへ。火遊びと盗難にはご用心。

4月

マイペースがいいペース。周囲がバタバタしていても、あえて自分のリズムを守ったほうが、好結果＆高評価に。下旬は、心境や居場所に変化が訪れる予感。戸惑い悩むより、前向きに受け入れ、新しい未来を築いてください。

5月

喜びと危険が背中合わせ。特に好条件とSNSのコミュニティには、思わぬ裏やリスク因子が。しっかりガードを施してからGO。モバイルバッテリーと個人情報の取り扱い、連絡にも慎重を期して。

6月

余白が大事。何もしない時間やぽっかり空いたスペースに、幸福の種や想像の翼がふんわりと。下旬は、心が風邪をひきがち。自分に負荷をかけないのが一番の薬。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。