【2026上半期・水瓶座】素敵なサプライズが次々と!? ターニングポイントの月は？

2026年前半の“全体運”を、G・ダビデ研究所主宰のオフェリア・麗さんが読み解きました。今回は、その中から水瓶座の運勢をご紹介します。

2026年前半の命運を左右するのは、セルフマネジメント能力。というのも、年明けの興を駆って幾多の星々が水瓶座に押し寄せ、キラキラした夢や期待感を増幅。突然無謀なチャレンジに浮足立ったり、生活環境をガラリと変えて自分をリセットしたくなったりと、あらぬ方向に突き進んでしまう恐れが。

事情はどうあれ、勢い任せの行動は袋小路へ一直線。逸る気持ちを抑え、理性と冷静な思考を取り戻す必要があるのです。今期のミッションは、近い将来に訪れる活躍期を見据えて、知識や技術を身につけること。地道に自己研鑽に励み、力と技を養ってください。

1〜3月は、課題の選択。興味が湧いた事柄にあれこれトライして、手応えを確かめてみて。好感触を得たもの、ピンときたものは要チェック！ それが今年のテーマや進むべき方向性を示す指針に。4〜6月は、目標を絞り込み、努力を重ねるとき。新しいことを学ぶもよし、手持ちのスキルをアップデートするもよし。ここでの頑張りは、必ずや後の発展と成功を後押ししてくれるでしょう。

一見黙々と学び、せっせと働く半年間ながら、実はオフタイムも充実。これまでと違うジャンルの趣味に目覚めて日常のストレスが吹き飛ぶ、新しい推しを見つけて人生にときめきが戻ってくるなど、素敵なサプライズが次々と。体力作りとボディメイクを兼ねてダンスやヨガ、ピラティスに挑戦するのも楽しさ＆プラスがいっぱい。

星座別・2026年上半期の金・仕事・恋愛運は？

1月

人気運上昇。SNSやネットでのつながりは、多彩な人脈ゲット＆心のエナジー補給のWメリットあり。下旬は新年会や挨拶回りなどリアルのお付き合いが活性化。トレンドの話題で盛り上げて。

2月

存在感が高まり、良くも悪くも目立つとき。明るくポジティブな言動を心がけ、噂話はスルーの一手で。骨格診断やカラー診断をもとにしたイメチェンは大成功。

3月

持ち物の整理でいい流れを引き寄せ。古いものや不用品は思い切って処分し、ニューモデルに買い替えると利便性も気分も上々に。大きな買い物は下旬が狙い目。

4月

好奇心旺盛で、見るもの聞くもの全てに興味津々。当て外れも多めながら、それも込みで貴重な経験ができそう。月末は失言やムダ口で失敗しがち。特に目上の人に対する発言は慎重に。

5月

ターニングポイント。力を注いできた物事が新たな局面に移ったり、白紙になったり。去る者は追わず、残ったものを大切にしたほうがいい波に乗れるはず。落ち込みやイライラは青魚で解消。

6月

星は前向きな人の味方。ミスや不具合は学びの機会と捉えて真摯に対応を。成功ノウハウがたまり、次の成果の礎に。女友達の助言や励ましは値千金。気分転換には熱めのお風呂や温泉が最適。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。