【2026上半期・山羊座】勝負日はラベンダーの香りがお守りに。幸運を掴む鍵は？

オフェリア・麗さん（G・ダビデ研究所主宰）による、2026年上半期の“全体運”。山羊座の運勢をご紹介！

2026年前半は、のっけから荒れる予感ひしひし。幸運の在り処に陣取った木星は静観を決め込む一方、山羊座には小惑星群が打ち揃い、気勢を上げるやいなや先陣争いへ。抜きつ抜かれつの開運レースは予断を許さず、パワフル火星は途中で置き去り。1番人気の太陽が期待に応えて大健闘するも、最終コーナーは、伸び足もしなやかな金星の独り舞台に。技巧派・水星の追撃を振り切って、見事ウィン！

これは、半年間の運勢予測のダイジェスト版。自分事として考え得る状況やフレーズは、遠からず意味を持ってきます。例えば、先陣争い、パワー、人気、最終コーナー…。もどかしい現状に焦じれての挑発、抜け駆けその他、作為的な行動や力業では、身になる成果は得られません。

見習うべきは、世俗にまみれず、好きなことを純粋に喜び楽しむ金星スタイル。「善」と「愛」の心が自分を育て、様々な福や追い風を呼ぶのです。一日一善・一徳目も実り多き習慣。

密かな注目ポイントは2月後半、守護星・土星がロマンを彩る海王星と36年ぶりにぴったり重なること。漠然と思い描いていた夢や憧れが実現する、辛く苦しい世界がオアシスに変わる、そんな天祐めいた出来事が起こりそう。

ただ、長年の努力が泡と消える、鉄板契約を反故にされるなど、悲運に転じる気配も。最後の最後まで本分を尽くし、さらに誠意を畳みかける。それがこの稀有な気運を形にする条件。持ち前の粘り腰で、自分を、現状を、「理想の存在」に昇華させてください。勝負日は、ラベンダーの香りが邪気を払うお守りに。旅＆転居の恵方は西。

1月

今期最強のパワー月間。絶対落とせない目標に狙いを定め、巻き巻きで行動しましょう。アイデアの焼き直しやスピンオフ企画も好評。お金の管理はキッチリと。

2月

積年の夢が現実に近づきそう。ただし、欲や邪念が入ると、たちまちフェードアウト。ウマい話には耳を貸さず、地道に努力を続けて。長期の投資＆保険は有望。

3月

判断力ダウン。いつもはOKなことも、念のため周囲に確認を。悩み相談は、あなたをよく知る家族や友人より、第三者が適任。月末の小旅行には出会いと発見が。

4月

突然舞い込んだ話には乗ってOK！ マンネリ化した日常やバイアス思考から抜け出せるはず。自律神経の乱れは隠れた病のシグナル。薬でごまかさず精密検査へ。

5月

しっちゃかめっちゃか。毎日何かしら計算違いが起き、オタオタ続きかも。でも、仰天話やユニーク展開も飛び出す予感。ここはノリよく。家の整理整頓は急務。

6月

失敗を恐れるより、成功を期待しながら突き進むのが運を切り開く掟。恋のイザコザ、結婚問題は、現状と気持ちの整理を冷静に。年長者との交流は得るもの大。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。