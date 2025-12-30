【2026上半期・蠍座】春から運気がグングン上昇!? チャンスを最大限活かすには？

2026年前半の“全体運”をG・ダビデ研究所主宰のオフェリア・麗さんが占いました。ここでは、蠍座の結果を発表！

ラッキースター・木星は、引き続き成長と躍進の部屋を運行中。さらなるステップアップに向けてイメージがふつふつと湧き上がり、「今年やりたいことリスト」をまとめるまでもなく、胸躍るプランが生まれそう。

早々に活動を開始したいところですが、先走らずにいったんひと呼吸！ というのも、この半年間の運勢は、ゆっくりとなだらかに上昇していく“スロースタート型”。その時どきの現況に合わせて気持ちを切り替え、情勢に沿った行動を取ることが、成功を極める条件と覚えておいて。

まず年初からの1クールは、足場固めが最優先。特に家庭や住居に関するトラブル、身近な人間関係問題、健康面の心配事は、日増しに複雑化し、長期戦にもつれ込む恐れが。早急に対策を講じてください。すぐには解決できない難題でも、腰を据えて取り組むうち、出口や糸口が見えてくるはず。

春からは、気温とともに運気もグングン上昇。あなたのキャラやセンスが注目を集め、面白そうなプロジェクトに誘われたり、温めていたアイデアを具体化するきっかけが掴めたり、内外の状況が整ってきます。

このチャンスを最大限活かすには、慣れない環境や初めての挑戦を恐れないこと。日頃からメントレやマインド強化のレッスンを。異なるバックグラウンドや価値観を持つ人々との交流も、自身の可能性を開く一助に。ハイテンションな日々に疲れたときは、ムースやゼリー、スフレなど柔らかデザートが心に沁み沁み。

星座別・2026年上半期の金・仕事・恋愛運は？

1月

活気にあふれるお正月。バラエティ豊かな出会いや刺激的なイベントが、新しい未来を運んできます。何にでも自ら興味を持って取り組むほど、魅力とツキも倍増。初詣は、旅行を兼ねて遠方へ。

2月

異変の兆し。立て続けのアクシデントに翻弄される一方で、我慢だらけの現状を引っ繰り返す反骨心や勇気もムクムクと。困難を逆手に取り、望む結果に導いて。生活家電、OA機器は買い替え期。

3月

ピースフル。好きなことや楽しい時間を満喫して、心の栄養補給をしましょう。モノ作り＆お花見には、有益な発見も。下旬はインフルや感染性の胃腸炎に注意。

4月

手に余る課題や無理スジ要求が、読みを狂わせがち。ムードに任せず、合理的かつシビアに判断するのが、禍根を残さない極意。うっ憤は、楽天家と遊んで発散を。

5月

運気加速。予想外の吉報や棚ボタに胸躍りそう。オープンマインドでお誘いやオファーを受け入れ、新境地へGO。先行投資、将来のための種まきも、即実りが。

6月

好調ながら、細かい不具合多し。微調整や修正、リスケなど臨機応変に。事前確認、情報リテラシー＆ITスキルの学び直しはプラス。オフは、黄色やオレンジの派手めファッションで元気よく。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。