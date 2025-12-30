【2026上半期・天秤座】“登る”アクションが運気とモチベを爆上げ!?

G・ダビデ研究所監修による2026年前半の“恋と運命のゆくえ”。天秤座の全体運をご紹介します。

天秤座の躍進を密かに応援してくれていた海王星、土星が、相次いで対向宮に移動する2026年前半。頼みの追い風までアゲンストに変わり、これまで以上にハードランディングな運勢に。雑用やルーティンに追われ、プライベートな時間もままならず、ストレスがたまる毎日。さらに無言の圧が強まり、追い打ちをかけるように誹謗中傷やスキャンダルが持ち上がり、自慢の調整力も形無しかも。

実は今期は、絶対王者になれるかどうかの最終トライアル。タイトルやメダルが見えているのに、尻尾を巻いて逃げ出すわけにはいきません。時に落ち込み、ひるみそうになる自分にハッパをかけながら関門を突破し、無限の可能性を掴み取ってください。武道や格闘技で体を鍛えるのも、弱き心を奮い立たせ、憧れの世界に辿り着く奥技。

ハプニングを呼ぶ天王星が冥王星とコラボする4月末以降は、ちょっとした冒険心がサプライズラッキーを招く暗示あり。普段は行かないような場所に出かけたり、苦手な色や音楽に手を伸ばしたり、いつもと違うことに挑戦してみて。意外なチャンスが引き寄せられ、ファンタスティックな体験や幸運の水先案内人にクリティカルヒット！ 可能性の扉が突然開き、考えてもみなかった分野へ導かれる期待も。身近な人に僥倖が訪れたら、自分にも同じ未来が待っているという予告。羨ましがるより、心から祝福を。トレッキングやボルダリングなど“登る”アクションも、運気とモチベを爆上げ！

星座別・2026年上半期の金・仕事・恋愛運は？

1月

年明けはハートフル。家族や大好きな人たちと過ごすひとときに、安らかな喜びと果報が。後半は溺愛警報。推し活やグッズ集めにハマりすぎないよう自制を。

2月

微妙。活躍の舞台や引きに恵まれるものの、面倒なしがらみとセットでガッカリの可能性も…。飛びつく前に、実情や条件を確かめ、他の選択肢も視野に入れたほうが安心。金とブランド品は買い。

3月

ホスピタリティが大事。気働きや痒いところに手の届くサービスを心掛けるほど、自他ともにモチベが上がり、より生産的に。締め付けのない服も快適度をUP。提案や説得は、丁寧に根気強く。

4月

敵意や嫉妬に悩まされがち。それはあなたが輝いているせい。あえて一歩下がる賢さを忘れないで。香水やアクセも控えめが正解。オフ＆連休は、アート三昧が至福。

5月

トリッキー。ピンチが神展開のトリガー、困ったちゃんが救世主、なんてドンデン返しがあるときです。“想定外”歓迎のスタンスでGO！ ストレス発散はソロ活から。前言撤回と二股は必罰。

6月

自由の女神が手招き。自分を縛っていた枠や常識を手放して、新世界にダイブしましょう。移住、ルームシェアも英断。心身は、お香とマインドフルネスで溌溂と。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。