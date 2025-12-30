【2026上半期・乙女座】5月は仕事に恋に大活躍!? 変革と成長の半年間に

G・ダビデ研究所監修による「2026年の恋と運命のゆくえ」。2026年前半の乙女座の全体運をご紹介します。

幸運リーダー・木星の足取りが鈍り、あなたのモチベや推進プランもモタつき気味。でも、まだまだ意表を突く展開や刺激のシャワーが、どこからともなく降ってきます。価値観、信条、理念その他、様々なバックグラウンドやプロファイルを持つ人たちとの交流が、それ。思わぬ指摘や発想に触発され、新局面が開けるはず。

面白いのは、意外な面と点、異質の特性などがマッチングして、規格外のスケールに発展しやすいこと。議論が白熱してとんでもないアイデア出現、配った名刺や社交トークがウケて異色のコラボ誕生！ なんてひとコマも。“人生何でもあり”のマインドで、ユニークなシナジーや化学変化を楽しんで。

大惑星のフォーメーションが変わる春以降は、意識や行動パターンのカスタマイズがテーマ。特に、努力や自分磨きの効果が上がりにくいケースは、熱量でなく、マンネリ化した取り組み方に原因が。時間や場所、使っているツールなど、即見直しを。意外な盲点は、普段の生活の中で習い性になっているあれこれ。例えば、特段考えもせずにやっているルーティン、マナーや挨拶、言葉グセ…etc、無意味＆無自覚な何かに気づけ、ストレスを軽減できそう。推し活をやめるのも心を軽くする良法。

定期的なウイルスチェック＆デトックスケアは、見えない脅威から暮らしと身を守る安心安全の要。ネット回線、室内外の配管も、点検＆メンテを怠りなく。オフ＆遊びは、締めが肝心。ダラダラ長引かせないことが、満足度を高め、更なるモチベを引き出す裏ワザに。

星座別・2026年上半期の金・仕事・恋愛運は？

1月

盛りすぎ大賛成！ 人の数だけ場が賑わい、ラッキーに恵まれそう。話題やおしゃれも、少し多めにトッピングしたほうが人気UP！ お賽銭、福袋は気前よく。

2月

ウェルビーイング月間。心も体も健康な状態なら、恐れるものは何もありません。グレーな現状、疲れる関係など、不安材料はここで根絶やしに。交渉や提案は、先に相手の要望を呑んで上首尾！

3月

ボーダレス。信頼のラベルや思い入れの品が消えて、心もとないかも。そんなメランコリーが、共感や縁を紡ぐのは幸い。新しい幸せ作りに乗り出して。仕事探しや婚活はエージェント登録から。

4月

調整タイム。日々の生活、お金の遣い方など、総点検を。憂いを未然に防げ、喜び事があれこれと。月末に訪れる変化は開運サイン。機に乗じて次のステップへ。

5月

爽やかな風が、新局面や希望の種を運んできます。心浮き立ち、仕事に恋に大活躍！ リスクのある挑戦やリベンジにも勝機が。

6月

分厚い壁が前途を阻みがち。それは、あなたが世間体や常識に縛られていることの裏返しでは？ 枠や安全地帯から飛び出す勇気をお持ちなさい。転居、転職も英断。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。