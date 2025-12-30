【2026上半期・獅子座】幸運の足音が聞こえてくるかも!? 福の神となる人物は？

G・ダビデ研究所監修による、2026年前半の獅子座の全体運をご紹介します。

幸運を司る木星が影を潜めたままの2026年前半は、運気サイレント。ソーシャルゾーンを小惑星群が駆け抜けるため、それなりに忙しいものの、頑張っている割にパッとせず、ストレスが募りがち。一念発起して自己啓発に励んでも、先の見えない不安に意欲を削がれ、激凹み。そんなエンドレスにも思える嘆きの日々にも、やがて終わりがやってきます。ダウナー気分やドン底感の後に続く未来は、あなたが主役のオン・ステージ！ だから、グチや悲観オーラを振りまくのはやめて、新しい煌めきをまとう準備を始めましょう。

ファーストミッションは、身辺整理。ツキや幸せを妨げている原因がどこにあるか、本当は気づいているのでは？ 映えない服や靴、こだわりのポリシー、心情をシェアできない関係…etc、要らないものをスパッと手放して。次に、「理想の私」をいったん棚上げし、無理なくイメージできる「等身大の自分」を実践すること。暮らしもメンタルもシンプルに整えるほど、静かな安らぎで満たされ、自然体で最高の輝きを放てるのです。

幸運期の兆しは、案外早くチラつきそう。とりわけ経験の幅が広がる春以降は、憧れの世界につながるルートを開拓できる可能性あり。激戦区、狭き門にも臆せずチャレンジを。取っつきにくいタイプやクセの強い人物は福の神。食わず嫌いせず懐に飛び込めば、あなたにない視点＆有意義なサジェスチョンを授けてくれるはず。地域のボランティア活動は、マンネリライフと価値観をリニューアル。

1月

新年早々、バトルやマウント合戦が激化しがち。戦うべき相手は他者でなく自分。くだらない攻防に消耗するより、スキルや内面のブラッシュアップに力を入れて。イメチェン、Iターンも英断。

2月

伏線回収期。バラバラだった点と点がつながり、ジェットストリームに発展しそう。過去の善行や種まきに、嬉しい対価が返る予感も。交渉や提案は歯切れよく。

3月

公私ともイケイケ！ 推し活から夢の実現、恋愛に至るまで、アクティブに動き回るほど、歓喜の渦に包まれます。移住や留学も検討どき。不安や迷いは、経験豊かなベテランの言葉で一刀両断に。

4月

苦労は買ってでもしましょう。ちょいムズな経験やプレッシャーこそ、メンタルと運を成長させる起爆剤。オフは、古典文学や伝統芸能に自分を輝かせる学びが。

5月

ドキドキの一か月。あっちでこっちでいろんなドラマが起き、連鎖反応が次々と。あなたも飛び入り参加してOK！ 安らぎ探しは、地方イベントへ。下旬は、金銭トラブルや痴話ゲンカにご用心。

6月

激アツモード。幸運の木星のパワーが降り注ぐのも今月まで。悔いを残さないよう、目標達成や人生のアップデートに全力投球を。駆け込み転職や引っ越しも有望。

オフェリア・麗

G・ダビデ研究所主宰。福岡県出身。西洋占星術をはじめ多くの占術を研究し、占い界を牽引している。抜群の的中率とビビッドな言語センスで多くの支持を得る。