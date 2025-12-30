良いムードで開発された製品に対する自信

スペイン・バルセロナにあるバロック地区のハーバーをベースに開催された、新型『ジープ・コンパス』の国際試乗会。

【画像】2026年の大本命！CセグメントSUV『ジープ・コンパス』が3世代目に進化 全57枚

試乗前のプレゼンテーションでは、パワフルなロック音楽とともに新型コンパスの走行シーンを紹介するオープニング動画が流れる中、通路を挟んで隣に着席していたジープ欧州部門責任者のファビオ・カトーネ氏がタテ揺れノリノリ、そのまま登壇して大きな拍手に包まれながらのプレゼン開始となった。



CセグメントSUVのジープ・コンパスが3世代目に進化。 ステランティス

まずは、ジープのブランド力や世界62ヵ国で販売されるBセグメント・コンパクトSUVのアベンジャー（コンパスはCセグ）の、とりわけ欧州での好調ぶりをアピール。

その後の新型コンパスの詳細は、デザイン部門の欧州責任者ダニエル・カロナシ氏とプロダクト責任者のマルコ・モンテペローザ氏の息の合った掛け合いで、実に楽しそうに説明されたのであった。

それは単なるノリの良さではなく、良いムードで開発された製品に対する『自信』が伝わるものだった。あんなにみんなが楽しそうに製品を紹介するプレゼンは、これまで見たことがない。

ジープは今、アベンジャーを皮切りにBセグ/Cセグというマーケットの主力モデルたちの欧州シフト化が進んでいる。ステランティス・グループでは、共有するプラットフォームやパワートレインを各メーカーが採用し、ドライバビリティやデザインでブランディングする手法を採り入れており、新型コンパスは北米と欧州共同で開発されたようだが、生産は欧州で行われる。

本質も捉えつつ先進性を融合

コンパスは2006年のデビュー以来、世界で250万台以上を販売したが、第3世代となる今回のモデルチェンジで、デザイン、技術、走行性能やキャパシティ、デジタルなど、あらゆる面を刷新。一方で、ジープの伝統の本質も捉えつつ先進性を融合させることで、この3代目の個性が生まれている。

ステランティス・グループでC/Dセグメント向けに設計され、アレンジ性能も高い電動車用のSTLAミディアム・プラットフォームを採用。これはプジョー3008やシトロエンC5エアクロスなどと共通だ。



国際試乗会はスペイン・バルセロナにあるバロック地区のハーバーをベースに開催。 飯田裕子

パワートレインはMHEV/PHEV/BEVの3本立て。また、現時点の情報でBEVにはAWDを投入予定で、そのほかはFWDモデルとなるようだ。

ボディサイズは全長4552mm、全幅1928mm、全高1675mm。先代よりひとまわりサイズアップしたボディはホイールベースも延び、後席スペースが＋20mm、さらにラゲッジも＋45L増えて550Lとなり、収納スペースの増大についても強調していた。

一目で大変身を遂げたことがわかる

ボクシーなフォルムから一目で大変身を遂げたことがわかるデザインは、７スロットグリルや台形のホイールアーチといったジープの歴史を尊重しながら、オフロード性能とボディの保護という相反する要件を両立している。

ボディ下部には耐キズシールドや強化バンパーをデザイン的に採り入れ、さらに今回レベル2の運転支援技術も採用した車両のレーダーを高い位置に変更するなど、丁寧な設計が行われている。



シンプルな空間に仕上げられた室内。直感的に操作したい機能はモニター下に並べられている。 ステランティス

シンプルな空間に仕上げられた室内では、運転席のドアを開けたとたん視界の抜けの良さにも貢献するフラットなダッシュボードに10インチのメーター、16インチのセンターモニターを配置されていることに目が向く（ただし直感的に操作したい機能はモニター下に並べられている）。

さらにセンターコンソールは、シフトレバーに代わりロータリー式のシフトノブとラバー加工（ココ、ポイント！）されたセレクテレイン（走行モード）が並び、デジタル化を加速させたジープの最善とも言える機能美を創出している。

思わず目を細めるほどの楽しさ

今回は、日本にも導入が予想されるMHEV=1.2L直列3気筒ターボエンジンにモーターを組み合わせる48Vハイブリッド (145ps/230Nm）を試乗。タイヤは18インチのミシュランeプレマシーを履いていた。

ガッシリとした剛性を保つボディを軽々と走らせることができるのは、モーターアシストの恩恵だ。ステアリングフィールはやや軽めで、ニュートラル付近もやや緩めにチューニングされているが、確かさは少しも損なわれてはいない。これは、オフロード（凸凹）走行時にステアリングの過度なキックバックを発生させないためだと試乗後に確認できた。



国際試乗会に参加した筆者。ジープの本質と楽しさをじっくりと味わった。 飯田裕子

実際、不均一ぶり著しい、車体がグワングワンするようなオフロードで状況は、激しいのに舗装路以上に感じる懐の深さに、思わず目を細めるほど楽しかったのだ。

新型コンパスは上下の揺れを15％低減し、コーナリング時の車体の傾きも20％減少しているそうで、連続するコーナーでの安定感、ライントレース性に少しの不満を抱くことはなかった。

3代目へと世代を継いだコンパスは、ラングラーのように毎日が冒険！ みたいな本格オフローダーではない。しかしCセグメントSUVとしてファミリーユーザーにも目を向けながら、『では、ジープとして何が必要か』を再定義。ジープの本質を環境性能も求められる現代のカーライフに頼もしく採り入れ、見て乗って触れて楽しめる1台へと生まれ変わっているのだ。

日本には2026年内に導入予定となる。