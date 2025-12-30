ロシアのプーチン大統領は29日、アメリカのトランプ大統領と電話会談し、ウクライナが自らの公邸に無人機攻撃を仕掛けたと主張し、和平交渉に向けた立場を見直すと伝えました。

プーチン大統領は29日、トランプ大統領との電話会談で、ロシア北西部ノブゴロド州にある自らの公邸に、ウクライナが大規模な無人機攻撃を仕掛けたと主張した上で、「厳しい報復措置をとる」と伝えたということです。

プーチン氏は、和平交渉に向けた立場を見直すとも伝えていて、トランプ氏が仲介する和平プロセスに影響が出る可能性があります。

トランプ大統領「プーチン大統領から早朝、自分が攻撃されたと伝えられた。残念だ。強い怒りを覚えた」

トランプ氏は、電話会談後、ロシア側が主張しているウクライナの攻撃を批判した上で、プーチン大統領との協議については「非常に生産的だったが、いくつかの非常に厄介な問題がある」と述べました。

一方で、ロイター通信によりますと、ゼレンスキー大統領は、プーチン大統領の主張について「偽りだ」と完全否定した上で、「キーウの政府庁舎へ攻撃の準備を進めている」「和平交渉の進展を妨害しようとしている」と主張しました。