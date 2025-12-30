麺 銀座おのでらの2号店「麺 銀座おのでら 東銀座店」がオープン！塩、和え玉など限定メニューにも注目
株式会社ONODERAフードサービスは、麺業態2号店となる「麺 銀座おのでら 東銀座店」を2025年12月4日にグランドオープンした。
【写真】特製塩ラーメン(1480円)(燻チャーシュー1枚、鴨チャーシュー2枚、ネギ、メンマ、セロリ、煮卵、ハーブバター)
「銀座おのでら」ブランドは、「銀座から世界へ」をコンセプトに、鮨・天ぷら・鉄板焼・薪焼・麺など伝統の日本食を世界に伝えていくことを目指し、2013年の創業以来、3カ国に24店舗を展開。一部店舗ではミシュランガイドの星を獲得するなど、世界的な評価を得ている。年初の1月5日に行われる恒例の東京・豊洲市場新春マグロ初競りでは、ONODERA GROUPが2025年で5年連続6回目(2018年・2021年〜2025年)となった一番マグロを落札し、国内外の店舗で提供。
「銀座おのでら」ブランドのさらなる挑戦として、日本の国民食であるラーメン、麺業態「麺 銀座おのでら 本店」を表参道に2024年5月1日にオープン。従来の「銀座おのでら」のDNAを受け継ぎつつ、カジュアルに、かつリーズナブルに楽しめる「麺 銀座おのでら 本店」のラーメンが、国籍問わず多くの人から好評を博し、今回、「銀座おのでら」の創業の地、銀座のお膝元である“東銀座”に麺業態2号店が誕生。銀座駅、東銀座駅の各駅から徒歩2分ほどの東銀座店は、歴史ある商業施設である歌舞伎座をはじめ、高級ブティック、老舗の飲食店などが立ち並び日本文化を象徴するエリアに位置している。
■東銀座店でしか味わえない「塩」「旨辛」「和え玉」など限定メニューが続々登場！
「麺 銀座おのでら 東銀座店」では、「麺 銀座おのでら 本店」で人気のしょう油ベースの「特製ラーメン」、門外不出レシピのトッピング「ハーブバター」に加えて、利用客からの要望に応えた新たなチャレンジとして、透き通るスープで洗練された味わいの「塩ラーメン」、ガツンとした辛さと旨味が絶妙なバランスの「旨辛ラーメン」、一度に何度も味変を楽しめる3種の「和え玉」などどの新メニューが続々登場。
新メニューは、「麺 銀座おのでら 本店」の料理長・大野雄志さんが一から商品開発を手掛け、長年の経験と情熱を惜しみなく注いだ渾身のラインナップ。「麺 銀座おのでら」に新風を吹き込み、東銀座店でしか味わえない1杯を楽しもう。
■塩ラーメン
■こだわりの詳細
【開発背景】
シンプルながらもしっかりとラーメンを楽しみたい女性へのニーズを意識して、「麺 銀座おのでら」の新たな王道の味として開発。
【スープのこだわり】
鶏の旨味を最大限に引き出した清湯スープに、藻塩・岩塩など数種類の塩、魚介の出汁など何度も配合の試行錯誤を重ねたオリジナルの“塩のかえし”を合わせる。澄み切ったスープは、シンプルながらも食材の風味・旨味が際立ち、トッピングのハーブバターやトリュフワンタンとも相性抜群。
【麺のこだわり】
北海道産の小麦粉「きたほなみ」を使用。
【トッピング】
香り豊かにいぶした国産豚や、絶妙な焼き加減の鴨チャーシュー、「麺 銀座おのでら 本店」門外不出レシピのハーブバター、トリュフワンタン、彩香味野菜など。
■旨辛ラーメン
■こだわりの詳細
【開発背景】
「麺 銀座おのでら 本店」にて、スパイスの追加や辛いラーメンを求める人が多かったことに加え、昨今の辛麺ブームも背景に、東銀座店限定のメニューとして開発。
【スープのこだわり】
唐辛子、青唐辛子などを配合した辛味ペーストに、醬油スープを重ね合わせる。仕上げにはラー油、ゴマ油、ニンニクなどがベースの特製の辛味オイルをたっぷり注ぎ、ガツンとした辛味のなかにも旨味が広がり、ひと口で病みつきに。
【麺のこだわり】
北海道産の小麦粉「きたほなみ」を使用。
【トッピング】
香り豊かにいぶした国産豚や、絶妙な焼き加減の鴨チャーシュー、トリュフワンタン、彩香味野菜など。
■和え玉
大盛りや替え玉を希望する人の声、そしてラーメンをより楽しんでもらいたいという思いから考案。ラーメンを食べたあとに、そのままでももちろん、味変、つけ麺、替え玉として1回で4度楽しめる。
■醤油(しょうゆ)ラーメン
「麺 銀座おのでら 本店」看板メニューのしょう油ベースのラーメンを「麺 銀座おのでら 東銀座店」でも楽しめる。
そのほかにも「油そば」や、新たなサイドメニュー「自家製明太子ご飯」も登場する。
今回のグランドオープンについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のグランドオープンの狙いは？
「銀座おのでら」のさらなる挑戦として、2024年5月1日に表参道にオープンしました「麺 銀座おのでら 本店」が国籍問わず多くのお客様にご愛顧いただき、今回、「銀座おのでら」の創業の地、銀座のお膝元である"東銀座"に満を持してオープンする運びとなりました。
ーー今回のグランドオープンのイチオシは？
東銀座店限定の「塩ラーメン」、「旨辛ラーメン」、「和え玉」です。「麺 銀座おのでら 東銀座店」の料理長大野 雄志が一から商品開発を手掛け、長年の経験と情熱を惜しみなく注いだ渾身のラインナップです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
繊細な味わいの「塩ラーメン」、ガツンとした辛さと旨味が融合した「旨辛ラーメン」、通常の替え玉とは異なり、麺にあらかじめ、タレや香味や出汁粉などが絡められている「和え玉」は、1回で4度味変を楽しめるなど東銀座店でしか味わえないメニューです。この機会にぜひ「麺 銀座おのでら 東銀座店」にてお楽しみください。
■「麺 銀座おのでら 東銀座店」について
店舗名称：麺 銀座おのでら 東銀座店(Ramen Ginza Onodera HIGASHIGINZA)
住所：東京都中央区銀座4-8-4 三原ビル1階
営業時間：11時〜21時30分(LO21時)
定休日：不定休、年末年始は休み
席数：22席(カウンター9席／2人掛けテーブル6カ所／1人掛けテーブル1カ所)
TEL：03-5915-4388
■「麺 銀座おのでら 本店」について
店舗名称：麺 銀座おのでら本店(Ramen Ginza Onodera HONTEN)
住所：東京都港区北青山三丁目5番40号 PRYME CUBE 表参道1階
営業時間：11時〜21時30分(LO21時)
定休日：不定休、年末年始は休み
席数：19席(カウンター9席、2人掛けテーブル3カ所、4人用個室1カ所)
TEL：03‐6721‐0910
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
