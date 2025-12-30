年末年始に行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「KOKOくろべ」を抑えた1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備で活気づくこの時期は、地元の新鮮な食材や冬限定のグルメを求めてドライブへ出かけたくなります。家族や友人と過ごす特別な休日をさらに彩ってくれる、冬の魅力が詰まった立ち寄りスポットに注目が集まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17日、全国20〜60代の男女250人を対象に、「年末年始に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、年末年始に行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「福袋販売やお雑煮提供サービスがあり遊べる場所もあり家族で行きたいから」（40代女性／兵庫県）、「黒部ダムが近く、ダムの観光と合わせて立ち寄りやすそうなため」（40代男性／東京都）、「ふわふわドームや子どもが喜ぶ広場があるから」（30代女性／長野県）といった声が集まりました。
回答者からは「氷見カレー、氷見うどんなどのグルメや温泉を楽しみたいから」（50代女性／奈良県）、「ほたるいか関連の食品を購入したい」（50代男性／愛知県）、「冬の寒ブリが有名で、年末年始に旬の味覚を堪能できる。日本海の景色も美しく、観光と食の両方を楽しめるから」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：KOKOくろべ（黒部市）／39票2022年にオープンした比較的新しい道の駅「KOKOくろべ」が2位に。北アルプスを一望できる展望台や大人から子どもまで楽しめるプレイエリアなど、洗練された空間が特徴です。地元黒部の特産品やお土産を求める人でにぎわい、ファミリーに人気の屋内遊具施設や富山の食を楽しめるフードコートも充実。冬の北アルプスを眺めながら、ゆったりと過ごせる「新時代の道の駅」として人気が定着しています。
1位：氷見（氷見市）／53票「ひみ番屋街」の名でも親しまれる「氷見」が1位を獲得しました。年末年始といえば、冬の王様「氷見の寒ブリ」のシーズン真っ盛り。新鮮な海鮮丼や握り寿司を堪能できるほか、鮮魚店が並ぶ市場エリアは正月の準備をする人々で熱気に包まれます。敷地内には足湯や温泉施設もあり、富山湾越しに立山連峰を望む絶景を楽しみながら、心もおなかも満たされる特別な時間を過ごせる点が高く評価されました。
