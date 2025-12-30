「ハーフアップにリボンに制服なの天才」橋本環奈、“久々の制服”姿に「現役より現役」「反則級」の声
俳優・橋本環奈さんは12月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。“久々の制服”姿を披露しました。
【写真】橋本環奈、“久々の制服”姿を披露！
コメントでは「制服かくれんぼ反則級」「ハーフアップにリボンに制服なの天才ドストライクなスタイリング」「久しぶりの制服は環者もウキウキワクワクですよぉぉ」「司会に制服に、振り幅えぐいですね」「司会も制服も、どっちも似合うのさすがすぎます…！」「制服姿が現役より現役‥」「制服姿ずっと似合いすぎて最高」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「制服姿が現役より現役‥」橋本さんは「まさかのドレミファドンで司会をやらせて頂き、、、学校かくれんぼでは久々の制服！ 膝小僧出てて寒かった笑 生徒達の声が間近に聞こえてきて、かくれんぼめっちゃドキドキしたなぁ〜」とつづり、3枚の写真を載せています。白いワンピース姿のほか、ハーフアップにハイソックス、白いピーコート着用の制服姿を披露しています。
年末年始のフジテレビ系バラエティ番組に多数出演！年末年始に放送されるフジテレビ系のバラエティ番組に多数出演予定の橋本さん。31日放送の『新しいカギ年越し生放送SP！ 学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン』に今回の投稿で披露した制服姿で登場するほか、1月5日放送の『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ ドレミファドン！ 50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』では、特別司会者を務めます。気になる人はぜひチェックしてみてください！
