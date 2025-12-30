第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は来年１月２、３日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖までを往復する１０区間２１７・１キロのコースで行われる。

３連覇を狙う青学大の黒田朝日（４年）、３大会ぶりの王座奪還に挑む駒大の佐藤圭汰（同）、悲願の初優勝を目指す国学院大の野中恒亨（３年）ら、勝負の行方を左右する各校のエースたちを紹介する。

「目標」以上を常にクリア

国学院大の野中恒亨（ひろみち）（３年）は全日本の３区で爆発的な走りを見せた。７位でたすきを受けると、序盤から突っ込んで前を走る留学生に追いつき、最終的には区間賞を獲得。１１月には１万メートルで２７分３６秒６４をマークし、前回までのエースだった平林清澄（ロジスティード）の国学院大記録を塗り替えた。

毎年自分に目標を課してきた。例えば５０００メートルのタイムは、高校１年で１４分台、２年で１４分２０秒台、３年で１３分台が見えるところに設定。「ずっと目標値より上のところで、クリアし続けてきている」と胸を張る。

客観的に自身を分析し、目標達成に向けて必要な練習を黙々と重ねてきた。前田康弘監督は「自分の考えをしっかり持って、自信を持って競技に取り組めている」と感心している。

箱根出走が目標だった前回は１区６位だった。「３年目からは区間賞を取りに行く」。有言実行の男は次なる照準を定めている。（百瀬翔一郎）