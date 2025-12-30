元うたのお兄さん・杉田あきひろ、退院を報告「完治した訳ではなく、当分は通院しながら」
1999年から4年にわたって『おかあさんといっしょ』9代目うたのおにいさんを務めた“あきひろおにいさん”こと杉田あきひろ（60）が30日、自身のXを更新。退院したことを報告した。
【写真】杉田あきひろ、退院の報告（コメント全文）
投稿で「ご報告です」と書き出し、「杉田あきひろは鬱血性心不全と発症した心筋梗塞の治療の為に神戸市内の病院に入院していましたが、昨日12月29日に無事退院する運びとなりました」と報告。「退院したものの完治した訳ではなく、当分は通院しながらゆっくりと闘っていきたいと思います。みなさん、よいお年を！」と呼びかけた。
杉田は12月18日、SNSを通じて深夜に救急搬送されて緊急入院したことを報告。22日に心筋梗塞の発症と心臓カテーテル手術することを明かし、翌23日に手術が無事に成功したことを報告していた。
