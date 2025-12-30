女優・本仮屋ユイカの妹で、フリーアナウンサーの本仮屋リイナが３０日に自身のインスタグラムを更新し、第３子妊娠を報告した。

「２０２５年の私の一大ニュースは、テオが家族に加わったこと」と愛犬との２ショットを投稿し「そして、新しい命も授かりました」と第３子妊娠を伝えた。

「三人目にして初めてのつわりを経験して、船乗りになったような気分で過ごした日々もありましたが、今は落ち着いて、ゆっくりおだやかに過ごしています」と体調を説明。「横になりがちなわたしの上には、いつもテオくん」と愛犬に癒されているという。

「みなさま、今年もありがとうございました。よいお年をお迎えください」とメッセージを寄せた。

リイナは東海テレビのアナウンサーとして活躍後、フリーに。プライベートでは２０１６年５月に結婚し、２０１７年２月に第１子男児、２０１９年５月に第２子女児の出産を公表。インスタグラムのプロフィール欄では子ども２人について「小３息子と年長娘」と説明している。

２２年に姉のユイカが体調不良でパーソナリティーを務めるラジオを欠席した際には、リイナが代役を務めた。