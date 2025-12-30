塩と油で水分を閉じ込める！ 鳥羽流・鶏むね肉を究極にしっとり仕上げるコツとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話/鳥羽周作】

〈鳥羽流〉自宅でできる最強においしくなる料理の技術「鶏むね肉を究極にしっとり仕上げるコツ」

低温と塩で水分を抱え込ませる

鶏むね肉はヘルシーで手に入りやすい半面、パサつくと一気に味気なくなります。そこで、ジューシーに仕上げるためのカギとなるのが、調理前の準備と余熱を使った加熱法です。

まず、塩を肉の重さの1%まぶし、30分ほど置いて肉全体になじませます。塩は調味だけでなく水分を保持する役割も担い、さらに油を加えれば、薄い膜となって加熱中の水分流出を防いでくれます。つまり、下味の段階で鶏むね肉の水分量は大きく変わるのです。

そして加熱の際は、余熱を生かすのが肝心。沸騰したお湯に鶏むね肉を沈め、10秒で火を止めてふたをし、そのまま25分置きましょう。この間にほかの料理の下ごしらえを進めておくと効率的です。鍋は80～90°C前後を保ち、余熱でじっくり火を入れることで、肉をやわらかく仕上げることが可能です。

出来上がった鶏むね肉は、熱々のうちに切り分けて食べるのが理想です。塩だけでもしっとりと甘味が立ち、冷めたものとは歴然と異なるジューシーさが味わえます。

このように、鶏むね肉は「焼く」よりも「低温で炊く」と考えるほうがうまくいく食材です。塩で水分を抱かせ、余熱でやさしく火を通すこの流れを守るだけで、家庭の鶏むね肉はしっとりジューシーに生まれ変わります。

下ごしらえでジューシーさが決まる

鶏むね肉に塩をまぶしてなじませると、水分が保持される。また、油を合わせれば、それがコーティングの役割を果たして、加熱中も水分の流出を防げる。

余熱仕上げで冷めてもやわらかい

鶏むね肉を沸騰したお湯に入れて10秒で火を止め、ふたをして26分余熱で仕上げる。そして、出来上がったら熱いうちに切り分けて食べるのが理想。塩だけでもしっとりと甘味が立ち、冷めたものとは比べものにならないジューシーさが味わえる。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話』著：鳥羽周作