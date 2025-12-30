【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

先週のユーロ円は、週初に184.92の高値を記録した。これは2025年10月以降の力強い上昇トレンドの延長線上にあり、史上最高値を更新する堅調な推移を見せた。週後半は利益確定売りに押されたものの、安値は183.28（25日）に留まり、下値の堅さが意識される展開であった。市場は年末の閑散期に入りつつあるが、ユーロ圏の景気底打ち期待と、日銀の政策修正に対する慎重な見方がユーロの下支えとなった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 184.92 / 185.50 先週高値および直近の重要節目

- **サポート**: 183.28 / 182.43 25日の安値および12月中旬の揉み合い水準

RSI (14) 50ラインを維持できるかが焦点である。50を割り込まなければ強気相場継続、割り込めば182円台までの調整深化のサインとなる。

MACD デッドクロスが形成されるか注視が必要である。仮にクロスが発生した場合、短期的な調整売りが加速し、12月中旬の支持線である182.40付近までの下落を想定しておくべきである。



日足ベースでは依然として上昇チャネル内にある。しかし、185円を目前にして足踏みしており、短期的な「高値圏での保合い」に移行している。



今週のポイント

年末年始特有の流動性低下が最大の懸念材料である。市場参加者が極端に少なくなる中、突発的なニュースや大口注文によって価格が飛ぶ「フラッシュ・クラッシュ」的な動きが発生しやすい時期である。また、2026年を控えたポジション調整（年越し前の利益確定）が上値を抑える要因となる一方、円安バイアスは根強く、急落局面では押し目買いが入りやすい。



今週の主な予定と結果



ユーロ圏

01/02 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値） （12月） 予想 49.2 前回 49.2

01/02 18:00 マネーサプライM3 （11月） 予想 2.7% 前回 2.8% （前年比）



ドイツ

01/02 17:55 製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値） （12月） 予想 47.7 前回 47.7



フランス

01/02 17:50 製造業PMI（確報・購買担当者景気指数） （12月） 予想 50.6 前回 50.6

