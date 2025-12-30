【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円



先週のまとめ

先週のペソ円は、週初に8.7617の高値を記録した後、週半ばに調整を挟みつつも、週末にかけて8.7441まで値を戻す展開となった。12月19日の急騰（8.64台から8.75台へ）以降、高値圏での「底堅さ」が目立っている。メキシコ中銀の金利水準が依然として高いことや、原油価格の安定がペソの下支え要因となっており、リスク選好の円売り・ペソ買いが継続した。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:8.758 / 8.761 先週高値および直近のレジスタンス

- **サポート**: 8.668 / 8.59930日の安値および12月中旬の揉み合い水準

RSI (14) 50ラインが強力な支持として機能するかを注視する。50を割り込まなければ、再び8.75超えを目指すエネルギーが残されていると判断できる。

MACD デッドクロスが発生した場合、短期的には直近の急騰起点である8.60～8.63の水準まで調整が入る可能性が高い。



短期的には8.65～8.76のレンジ内での推移がメインシナリオである。直近2日（29日、30日）はやや値を下げているが、昨日の安値8.6688で下げ止まるかどうかが、今週のトレンド継続の分水嶺となる。



今週のポイント

キシコペソ円は堅調な上昇トレンドを維持しているが、8.7円台半ばの重さも意識され始めている。今週は「利益確定売り」と「年末年始の流動性低下」が重なるため、高値での追撃買いはリスクが高い。戦略としては、8.6円台前半までの調整を引きつけてからの押し目買いが基本となる。スワップ目的の長期保有者であっても、8.60を明確に割り込んだ場合は、リスク回避の売りが出やすいため、逆指値（ストップ）の再確認が推奨される。



今週の主な予定と結果



特になし

