【通貨別まとめと見通し】南アランド円



先週のまとめ

先週のランド円は、週初22日に9.4315の高値を記録した後、週後半にかけて9.3円台での保合いへと移行した。特筆すべきは25日の動きであり、安値9.2585まで売られた後に9.3518まで急激に買い戻されるなど、流動性が低下する中で荒い値動きを見せた。金利先安観が強まる主要国通貨に対し、高金利を維持する資源国通貨としての選好意識が下値を支えた。



テクニカル分析

- **レジスタンス**:9.431 / 9.500 先週高値および心理的節目

- **サポート**: 9.287 / 9.202 19日の安値および16日の安値圏

RSI (14) 現在は60付近まで低下している。50～55付近までの押しであれば、上昇トレンド継続を前提とした「絶好の押し目」となる可能性が高い。

MACD デッドクロス寸前の形状となっている。もしクロスが確定すれば、12月19日の急騰起点である9.2873付近までの深押しを警戒すべき局面となる。



直近2日間（29日、30日）は9.4105から9.3289まで下押ししており、短期的な調整局面に入っている。今週中に9.28～9.30のサポート帯を維持できれば、年明けに再び9.43の高値更新を目指す動きが予想される。



今週のポイント

全体的な地合いは依然として強気だが、テクニカル的には一過性の調整売りが出やすい状況に差し掛かっている。今週の戦略としては、高値追いは厳禁であり、9.30を割り込んだ水準での慎重な拾い集めが有効である。ただし、ランド円特有のフラッシュ・クラッシュ（急落）に備え、証拠金維持率には十分な余裕を持たせ、普段よりも広めのストップロスを設定することが肝要である。



今週の主な予定と結果



南ア

12/31 15:00 マネーサプライM3 （11月） 前回 7.52% （前年比）

12/31 21:00 貿易収支 （11月） 前回 156.0億ランド

