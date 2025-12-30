妊娠中に遠方の義実家に帰省するのって負担が大きいですよね……。今回は、そんな妊娠中の年末年始の帰省を、無事に回避できた人のエピソードをご紹介します。

妊娠中なのに遠出するなんて…

「妊娠中、戌の日の安産祈願で義母が来たときのこと。たまたま『マタ旅』が話題に上がったのですが、義母が『妊娠中なのに旅行なんて、母親の自覚がないんじゃない？』『お腹の子より自分の楽しみを優先してわざわざ遠出するなんて、母親失格だと思うわ』と話していました。

『そうですよね。じゃあ、うちも今年の年末は帰省せずに家でゆっくりします』と答えたら、義母はなぜか不満だったようで。『でも、車で2時間もかかりますし』『そんな遠出をして赤ちゃんに何かあったら不安なので』『妊娠中なのに遠出をするなんて母親失格だって、お義母さんも今おっしゃっていたじゃないですか』と返したら、義母は何も言えないようでした。

まさか、こんなかたちで帰省を回避できるとは（笑）。その年の年末年始は、夫だけで帰省してもらいました。マタ旅が母親失格だなんて私は思わないけど、そういう考えの義母が、帰省は別物だと主張するのは都合がよすぎますよね」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 妊娠中の旅行はダメだというなら、遠方の義実家の帰省だってダメですよね。自分の発言には責任を持っていただかないと。妊娠中は体の負担も大きいですし、奥さんに無理させるのはよくないですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。