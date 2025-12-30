すとぷりなどSTPR所属の2.5次元アイドル・歌い手4グループが来年1月1日に、ウィンターシーズン限定グッズを発売することを29日、発表した。すとぷり、騎士A - Knight A -、AMPTAKxCOLORS、めておら - Meteorites -の4グループは、「冬デザインのメンバーと冬・お正月を一緒に過ごせる」をテーマに、お馴染みのアクリルキーホルダー、アクリルスタンド、るいぐるみなどに加えて、冬や正月らしく、ファーポーチ、ブランケット、おみくじカードなども新しく作ったという。

すとぷりは、冬らしさ満点のモコモコ衣装をまとった冬ビジュアル、ほかの3グループは新年を迎えるのにふさわしい和装ビジュアルで描かれている。来年2月7、8日に東京ドームで開催する大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」を前に、年始からテンションをアップさせる。

すとぷりのジェルは、YouTube公式チャンネルの生配信で「年が明けたらすぐにころちゃん（ころん）のワンマンライブ（さいたまスーパーアリーナ、1月3、4日）があり」と切り出すと、ころんも「2月にはすとふぇすがあり、るぅとくんのワンマンライブ（代々木第一体育館、2月28日、3月1日）があり、（6月は）僕らの結成10周年ですから」と、特別な年になることに、早くも胸を高鳴らせていた。