幸せいっぱいの報告のはずが、聞いている側は思わず絶句……。そんな「ズレたマウント」に遭遇したことはありませんか？本人は勝ち組のつもりでも、客観的に見れば「それ、苦労が目に見えてるよ！」とツッコミたくなるようなお話をご紹介します。

「将来は社長夫人」と豪語する彼女の、前途多難な結婚報告

「ついにプロポーズされちゃいました！」と、左手の指輪をキラつかせながら女子会に現れたA子。最初はみんなで『おめでとう！』と盛り上がっていたんです。でも、お相手のスペックを聞き始めたあたりから、空気は一変しました。

「彼は今、親の会社を手伝っていて、将来的には社長になる予定なの。まさに玉の輿でしょ？ しかも義理のお母さんがすごく親切で。『家事は全部私がやるから安心して』って言ってくれてるんだよね。だから出産後も“家事は義母が全部やるから安心！”って感じなんだよね！ 同居に近い形にはなるみたいだけど、家事しなくていいなんて最高じゃない？」頬を赤らめて自慢げに話すA子。でも、私たち友人は顔を見合わせました。「それって、単に彼が親離れできてなくて、義母が家庭に干渉しまくるってことだよね……？」と。社長夫人という響きに酔いしれる彼女には、プライバシーのない過酷な未来が見えていないようでした」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 幸せの形は人それぞれですが、甘い言葉の裏に潜む「依存」や「過干渉」には注意が必要です。「誰かに何かをしてもらう」ことが前提の幸せは、自分の自由と引き換えになることも少なくありません。もし周りの友人が微妙な顔をしていたら、それは嫉妬ではなく、あなたの身を案じているサインかも。マウントを取ることに必死にならず、一度冷静に足元を見つめ直す勇気も大切です。自分らしく、対等な関係で築く家庭こそが、本当の意味での「勝ち組」への第一歩かもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。