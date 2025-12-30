・百五銀や十六ＦＧなど地銀株の高値更新相次ぐ、日銀利上げ路線意識した買いが続く

・イトヨーギョが１２％高と急騰、国土強靱化をテーマに貸株市場絡みの買い戻し誘発も

・オンコリスは急騰で１カ月ぶり年初来高値、開発製品の承認に期待

・住友鉱やＤＯＷＡなど非鉄株が急反落、銀や金価格の大幅安を警戒

・キオクシアは続落、２０２５年好パフォーマンスで利食い売りが続く

・養命酒が７連騰で１９９０年以来の高値圏、非公開化に向けた入札「米ＫＫＲが優先交渉権」と伝わる

・アンドエスティＨＤが大幅続伸、９～１１月期営業益は２１％増

・東邦鉛が大幅反落、非鉄市況の急落を背景に前日のＳ高の反動も

・アドテストは底堅い、エヌビディア軟調でＳＯＸ指数７日ぶり反落でも下値抵抗力発揮



