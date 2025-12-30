イトーヨーギョー<5287.T>＝続急伸。一時前日比１３％を超える上昇で１２０５円まで買われ、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが目前に迫っている。同社はマンホールなどのコンクリート２次製品の製造・販売を主力とする。そのなか、ライン導水ブロックなどをはじめとした道路関連製品で優位性を持っており、国策である下水道老朽化に対応した道路工事などで商機を獲得する可能性が高い。株式需給面では貸株市場で調達先とした空売りが高水準に増加していたが、この買い戻しによる浮揚力が働きやすい点にも着目。ここにきて中小型材料株が相次いで急騰しているが、それは貸株市場を絡めたショートカバーによる影響が色濃く出ている。同社株は約２カ月前の１０月下旬に２０６３円の年初来高値をつけており、直近安値もみ合い圏からの半値戻し水準である１４００～１５００円近辺がターゲットとして意識されやすい。



オンコリスバイオファーマ<4588.T>＝急騰、一気に新値街道復帰。１１月２８日につけた１１９７円を上回り、約１カ月ぶりに年初来高値を更新した。食道がん治療再生医療等製品として開発中の腫瘍溶解ウイルス「ＯＢＰ－３０１」への期待が高まっているようだ。今月１５日に同製品の製造販売承認申請を行ったことを発表。先駆的再生医療等製品指定制度に則り、申請後６カ月ほどで承認に至る見込みという。



アンドエスティＨＤ<2685.T>＝上げ足強め続伸。２９日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結決算を発表した。売上高が２２７３億７２００万円（前年同期比３．３％増）、営業利益が１３８億９３００万円（同５．９％減）だった。一方、第３四半期（９～１１月）については売上高が７８０億２７００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益が５９億１９００万円（同２１．４％増）となっており、足もとの好業績を評価した買いが集まっている。自社ＥＣ「ａｎｄ ＳＴ」をモール＆メディアとして育成しているプラットフォーム事業で外部企業による参画が増え順調に推移した。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS