３０日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。米債券高に追随する形で始まったが、年内最終売買日で特段の材料がないことから朝方の買いが一巡すると伸び悩んだ。



２９日の米長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが東京市場に波及し、債券先物は寄り付き直後に１３２円７８銭まで上伸する場面があった。ただ、年末とあって模様眺めムードが広がりやすく、相場は方向感に欠けた動き。日銀が２９日に公表した１８～１９日開催分の金融政策決定会合の主な意見で、金融引き締めに前向きな「タカ派的」な議論が行われていたことが分かったことも引き続き重荷となっているようだった。



午前１１時の先物３月限の終値は前日比２銭高の１３２円６３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日と同じ２．０５０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS