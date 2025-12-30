FC東京の24歳DF岡哲平が福岡にレンタル移籍「“もっとデカく・速く・強く”ならなければいけない」
アビスパ福岡は30日、FC東京からDF岡哲平(24)が期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年6月30日まで。
岡はバディFC世田谷からFC東京U-15深川、FC東京U-18でプレー。ユース時代には2019シーズンにJ3リーグ18試合に出場していた。明治大を卒業後は24シーズンからFC東京に加入。25シーズンはJ1リーグ21試合に出場していた。
福岡の公式サイトを通じ、岡は「自分を必要としてくれたアビスパ福岡に感謝しています。博多の漢として気持ちを見せて、チームの勝利のために全身全霊で戦いますので、応援よろしくお願いします。スタジアムでお会いできることを楽しみにしています!5・4・3・2・1・GO!!」と意気込みを伝えている。
また、FC東京の公式サイトでは「東京をもっと熱狂させるために、まずは自分が“もっとデカく・速く・強く”ならなければいけないと思い、この挑戦を選びました。どこにいても、岡哲平を熱狂させられるよう、エナジー全開で戦い続けます。また青赤のユニフォームに袖を通す時には、必ず大きくなって帰ってきます。5・4・3・2・1・GO!!!」と一時的な別れを告げた。
