筑波大3年DF池谷銀姿郎が“1年前倒し”で来季からG大阪へ! 関東MVPでリーグ戦とインカレの2冠に貢献
ガンバ大阪は30日、筑波大3年生DF池谷銀姿郎(21)と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。
池谷はバディSC江東から横浜FCの育成組織を経て、筑波大に進学。25シーズンには関東大学リーグ優勝の原動力としてMVPを受賞し、今月の全日本大学選手権(インカレ)でも優勝に貢献した。
クラブ公式サイトを通じ、池谷は「まずはこの場を借りて、大好きなサッカーに没頭できる環境を作り続けてくれた両親をはじめとする家族に感謝しています。また、筑波大学での残り1シーズンを残してプロキャリアをスタートすることを尊重し、後押ししてくださった小井土監督、筑波大学蹴球部、関東大学サッカー連盟に心から感謝します」と思いを伝えている。
「筑波大学蹴球部は来年度に創部130周年を迎える歴史がある組織で、横を見れば常に熱い魂を持っているチームメイトや同期の存在があり、どんな状況でも支えてくださったコーチやスタッフがいる、常に高みを目指し続けている組織です。この組織を抜けるのは少し寂しさが残りますが、この組織に居たからこそ今の自分があり、筑波大学でなければこの夢は叶わなかったと強く感じます」
「そして、青黒のユニフォームに袖を通せることにワクワクとした高揚感と同時に責任感を感じています。常に情熱を持ち続け、熱く闘っていこうと思います」
「最後になりますが、応援してくださる方々の、胸を張って語れる存在になれるよう、変化を恐れず挑み続けてまいりますので、今後とも筑波大学蹴球部ならびに池谷銀姿郎のご支援、ご声援の程宜しくお願いいたします」
●DF池谷銀姿郎
(いけがや・ぎんじろう)
■生年月日
2004年6月19日(21歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
183cm/82kg
■経歴
バディSC江東-横浜FCジュニアユース-横浜FCユース
