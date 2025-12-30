映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xにて、12月30日放送の『堂本兄弟2025』（フジテレビ系）に出演する木村拓哉のオフショットが公開され、洗練されたブラックコーデが注目を集めている。

【画像＆動画】ブラックコーデの木村拓哉／堂本光一＆堂本剛とのトーク／木村拓哉＆堂本光一＆堂本剛の貴重な3ショット

■木村拓哉、シンプルなのに目を引く大人のブラックスタイル

写真に写る木村は、ブラックのジャケットとスラックスを軸にしたミニマルな装い。インナーのグラフィックTシャツをパンツにインし、フェザーネックレスを合わせた、ほどよく力の抜けたスタイリングだ。

全体を黒でまとめながらも、シルエットや素材感で立体感を演出。足元には重厚感のあるシューズを合わせ、落ち着きと存在感を両立させた大人のコーディネートに仕上がっている。

ポケットに手をかけ、肩の力を抜いた立ち姿からは自然とオーラがにじみ出ており、スタジオセットの華やかな照明の中でもひときわ視線を集める。

■堂本光一＆堂本剛とのトークにも注目

また、番組公式SNSでは予告映像も公開。木村が「今年初体験したもの」について語り、堂本光一、堂本剛とともにトークを繰り広げる様子が映し出されている。どのようなエピソードが飛び出すのか、放送への期待が高まる。

■「堂本兄弟、めっちゃ楽しかった！」木村拓哉＆堂本光一＆堂本剛の貴重な3ショット