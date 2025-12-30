ETF売買動向＝30日前引け、ＭＸ前向き、ＯｎｅＪリトが新高値 ETF売買動向＝30日前引け、ＭＸ前向き、ＯｎｅＪリトが新高値

30日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.9％減の1707億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.6％増の969億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ブルームバーグ日本株高配当 <354A> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ＮＥＸＴ 配当貴族 <2044> など14銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が6.00％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が3.39％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> は10.58％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は8.83％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は8.43％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> は6.81％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は5.59％安と大幅に下落した。



日経平均株価が61円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金573億1300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は584億1800万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFでは日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億1800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が82億1600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が62億4300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が57億7600万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が47億9000万円の売買代金となった。



株探ニュース

